Do pražské botanické zahrady je možné vejít novým bezbariérovým vstupem

Od tohoto týdne je návštěvníkům Botanické zahrady hlavního města k dispozici nový bezbariérový vstup na jižní straně zahrady pod vinicí sv. Kláry. Další nový vstup u skleníku Fata morgana na západní straně areálu by se měl otevřít 31. ledna 2021. Stavby nabraly asi půlroční zpoždění kvůli jarní vlně pandemie nového koronaviru, která zapozdila dodávku materiálu ze zahraničí.

"Vstup pod vinicí je určen pro všechny návštěvníky. Díky tomu, že je bezbariérový, ho však mohou využívat i zdravotně handicapované osoby nebo maminky s kočárky. Vstup také dokonale zapadá do památkově chráněné vinice sv. Kláry, protože je citlivě zasazený pod úroveň terénu," řekl ředitel botanické zahrady Bohumil Černý. Doplnil, že bezbariérovost je dlouhodobým cílem botanické zahrady. Ročně totiž areál navštíví až 10 000 osob s handicapem.

V budově nového vstupu jsou umístěné pokladny a sociální zařízení včetně bezbariérových toalet.

Autorem návrhu, podle něhož byl jižní vstup postavený, je architekt a pedagog na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze Ladislav Lábus. Stavba stála asi 16 milionů korun, jak již dříve uvedl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN).

V současnosti se staví další vstup ze západní části zahrady lokalizovaný pod skleníkem Fata Morgana, který by se měl otevírat na počátku příštího roku. Jeho součástí bude podle Hlubučka například restaurace s venkovní terasou. I v tomto případě nabraly stavební práce zpoždění. Podle původních plánů měl být vchod k dispozici letos na podzim.

Budoucím hlavním vchodem by se po dokončení měl stát plánovaný vstup na severní straně u ulice K Pazderkám. Podle Černého se nyní čeká na stavební povolení. Vstup podle návrhu architekta Zdeňka Fránka by se mohl začít stavět během tří let. Podle ředitele botanické zahrady, ale bude záležet na tom, kolik se na stavbu sežene peněz. Severní vstup, v němž bude k dispozici kavárna, restaurace, přednáškový sál či subtropický skleník, by totiž podle dřívějších odhadů měl stát asi 300 milionů korun.

Botanická zahrada připravuje pro své návštěvníky v této sezóně pravidelné akce jako výstavu bonsají nebo Dýňové slavnosti. V plánu jsou i nové expozice. V současné přirozené erozní rýze navazující na expozici Americké prérie bude vybudovaný nový kaňon s řekou a vodopádem v severní části zahrady. Lesní porost obohatí také část věnovaná japonským mlžným lesům.

Zahrada byla založena v roce 1969. Přes dvacet let ji veřejnost mohla navštívit pouze ve dnech otevřených dveří. Celoročně přístupná je od srpna 1992, jedná se o příspěvkovou organizaci hlavního města. V 90. letech do správy získala vinici sv. Kláry. Před 15 lety byl otevřen tropický skleník Fata Morgana. V botanické zahradě mohou návštěvníci vidět 15.000 druhů stromů a květin.

