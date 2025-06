Botanická zahrada Praha otevřela expozici ohrožených i vyhynulých rostlin ČR

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Botanická zahrada Praha Pohled z rozhledny v pražské botanické zahradě

V botanická zahradě v pražské Troji mohou lidé navštívit novou stálou expozici s názvem Archa Bohemica, která představuje kriticky ohrožené i vyhynulé druhy rostlin z Česka. Cílem zahrady je mimo jiné množit tyto rostliny a navracet je zpět do české přírody."Nová expozice zachraňuje kriticky ohrožené druhy rostlin nebo i druhy rostlin, které už ve volné přírodě vůbec nejsou. Klade si za cíl je množit a pak je reintrodukovat zpátky na jednotlivé ohrožené biotopy," řekl ředitel Botanické zahrady Praha Bohumil Černý. Do volné přírody v Praze se takto botanické zahradě podařilo navrátit například koniklec, kde byl dlouhodobě vyhubený, sdělil ředitel.

Expozice má podle Černého seznámit návštěvníky s českou přírodou a poukázat na nutnost její ochrany. "Návštěvník by si měl odsud odnášet to, že je důležité uchovávat biodiverzitu, protože každá tato rostlina má v biotopu nezastupitelné místo," uvedl. "(Rostlina) váže na sebe třeba hmyz, nebo může vázat i jiné rostliny. Takže je to opravdu široké spektrum a opravdu je to ten základ, který by si měl návštěvník odnášet," řekl Černý.

Na to poukázal i kurátor a odborný garant ochranných projektů Botanické zahrady Vlastik Rybka. "Pokud jeden druh zmizí, naruší se složitá rovnováha přírody. Některé z těchto rostlin navíc rostou jen na jediném místě v přírodě – jejich ztráta je ztrátou kulturní i přírodní paměti. Když ohrožené rostliny vracíme zpět do přírody, nedáváme druhou šanci jen jim, ale i celé krajině," sdělil.

Expozice se nachází ve střední části areálu a tvoří ji ukázky různorodých přírodních stanovišť, jako jsou mokřady, slaniska, suché stráně nebo vápencové a opukové svahy. Ve sníženinách terénu vzniklo právě třeba mokřadní slatiniště a slanisko. Na strmějších místech pak biotopy různých typů podkladů, jako jsou vápence, hadce, opuky, čediče a břidlice. Součástí je také expozice lokálně vyhynulých druhů a plocha s plevely obilných polí. Biotopovou expozici Archa Bohemica doplňuje písčina v expozici Ornamentální zahrada nebo rašeliniště a jezírko v Horní zahradě. "Každé stanoviště je osázeno druhy, které jsou pro něj typické. Všechny vysazené rostliny mají svůj známý přírodní původ v České republice či přímo v Praze," uvedl ředitel.

Botanická zahrada plánuje podle Černého i další stálé expozice. Zájemci se mohou v následujících měsících těšit například na expozici japonských mlžných lesů. Zahrada také v blízké době začne se stavbou vzdělávacího centra Pueblo a vodního světa, který k centru bude přiléhat a lidem představí vodní vegetaci Severní Ameriky.

