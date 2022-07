Do Česka dorazila z Itálie speciální letadla pro hašení požárů. Vodu budou nabírat z jezera Milada

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Do Česka dnes odpoledne dorazila dvě hasicí letadla z Itálie, každé s kapacitou přes 6000 litrů vody. První přistálo v 16:10 na letišti v Odoleně Vodě, druhé o čtvrt hodiny později. Tyto stroje mohou podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) znamenat průlom v boji s požárem v Národním parku České Švýcarsko, se kterým se hasiči potýkají už čtvrtý den. Zatím s hašením ze vzduchu pomáhají vrtulníky s tzv. bambi vaky s kapacitou od zhruba 1000 po 3000 litrů vody a dvě letadla, do kterých je ale třeba vodu čerpat na zemi pomocí hadic. Letouny z Itálie jsou schopné čerpat vodu za letu přímo z hladiny. Nabírat ji budou z jezera Milada u Ústí nad Labem, to proto bude od čtvrtka uzavřeno pro veřejnost. Nyní se uskuteční letecký průzkum jezera Milada a následně letecký průzkum požářiště v Hřensku. Poté se rozhodne o dalším postupu.

Hasit v Českém Švýcarsku začnou letadla poskytnutá Itálií možná už dnes, řekl před jednáním vlády Rakušan. Dva velkokapacitní stroje budou podle něj využity k tomu, s čím mají hasiči největší problém. Jsou to nepřístupné plochy, na kterých už nehoří, ale kde hrozí vznik dalších ohnisek požáru. "Tyto plochy budou ošetřovány vodou, aby k dalšímu vznícení nedošlo, a tím si myslíme, že by v celé té věci mohlo dojít k zásadnímu pozitivnímu průlomu a po použití masivní letecké techniky už se skutečně můžeme bavit o tom, že ten požár bude pod kontrolou," řekl ministr.

Přímý přenos dění v Hřensku. Držte nám palce ať vše zvládneme. 🙏🏻 #slowtv #nevzdameto https://t.co/fArxC6UGIs — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 27, 2022

Letouny z Itálie vyrobila kanadská firma Canadair cíleně k hašení požárů. Nejde tak o přestavbu běžného typu letadla. Konstruktéři canadairy navrhli jako létající čluny s křídlem na vrchu trupu a zatahovacím kolovým podvozkem. Tato letadla tak mohou startovat z vodní hladiny i pozemních letišť a nabírat vodu za letu.

Piloti naplňují trupové nádrže o objemu přes 6000 litrů při letu těsně nad hladinou. K úplnému naplnění stačí asi kilometr a půl dlouhý úsek. Výrobce uvádí, že Canadair CL-415 je schopný za hodinu uskutečnit až 12 odhozů vody. Záleží však na vzdálenosti požáru a místa, kde se voda nabírá. Vhodnou plochu pro nabírání vody k hašení v Českém Švýcarsku si zvolí sami piloti strojů z Itálie po příletu, řekl ČTK mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Tomáš Pořízek.

Odlet na průzkum. pic.twitter.com/xEx74z0BGX — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 27, 2022

Právě možnost přistávání na hladině, aerodynamický systém napouštění a vypouštění vody a větší rychlost i nádrž než u vrtulníků s bambi vaky je hlavní výhodou canadairů, řekl ČTK mediální zástupce firmy Česká letecká servisní Jaroslav Martínek. Tato firma v minulosti prováděla modernizaci několika letounů Canadair pro Chorvatsko. Hodnota jednoho takového stroje začíná podle Martínka na zhruba 35 milionech dolarů, tedy asi 850 milionech korun.

Itálie patří k největším provozovatelům canadairů v Evropě. Má jich téměř dvě desítky, podobně jako Španělsko nebo Řecko. Podle dostupných informací je to nyní poprvé, kdy tento stroj zasahuje v Česku.

Požár v Českém Švýcarsku dnes zatím hasí sedm vrtulníků s tzv. bambi vaky pro nabírání a vypouštění vody za letu. Kromě dvou strojů, které poslaly na pomoc Polsko a Slovensko, s ohněm bojují i dvě české armádní a dvě policejní helikoptéry a také vrtulník firmy Czechoslovak Group. ČTK to dnes řekl generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Další policejní vrtulník podle něj bude ze vzduchu řídit letecký provoz. Díky masivnějšímu nasazení letecké techniky by podle Vlčka dnes mohl nastat při hašení zlom, vše ale závisí na počasí, zejména na síle větru.

Jezero Milada u Ústí nad Labem bude od čtvrtka uzavřeno pro veřejnost. Nabírat vodu z jezera pro hašení požáru v Českém Švýcarsku tu budou letadla a helikoptéry hasičských záchranných sborů. ČTK o tom dnes informovala Hana Volfová, mluvčí státního podniku Diamo, který je správcem vodní plochy. Zákaz vstupu do vody a na vodní plochu platí od čtvrtka do odvolání.

Dohled nad vodní plochou bude provádět poříční oddělení policie. "Vstupovat se nesmí do vody, okolo ní se lidé mohou pohybovat," řekla ČTK Volfová.

Na území Českého Švýcarska hoří od neděle, zasažena byla plocha o rozloze zhruba 1000 hektarů. Evakuováno bylo 450 lidí. U rozsáhlého požáru podle Vlčka zasahuje asi 240 profesionálních a 250 dobrovolných hasičů.

Jezero Milada vzniklo rekultivací po těžbě hnědého uhlí v místech bývalého lomu Chabařovice u Ústí nad Labem. Vodní plocha má 252 hektarů, maximální hloubku 25 metrů a délku 3,2 km. Veřejnosti se otevřelo na jaře roku 2015. Místo je oblíbeným cílem místních i turistů.

