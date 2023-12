Do jezera Barbora u Teplic naráz vběhlo 826 otužilců, vytvořili český rekord

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Natalia_Kollegova / Pixabay

Do jezera Barbora u Teplic dnes krátce po poledni vběhlo naráz 826 otužilců, kteří tak vytvořili český rekord. Ve vodě o teplotě čtyři a půl stupně Celsia vydrželi někteří šedesát sekund, další několik minut a odvážlivci si i zaplavali. Freediver David Vencl ve vodě pokřtil šampaňským svou novou knihu Muž pod ledem.

U Barbory, která je v létě oblíbeným rekreačním místem, se lidé scházeli od 10:00. Otužilci měli s sebou výbavu v podobě županů, ručníků, na místě pro ně organizátoři připravili horký čaj a ohniště. Některé skupinky měly na zahřátí s sebou grog nebo svařené víno a jiné specialitky. Po zaplacení poplatku, z něhož menší část půjde na zaplacení nákladů na přípravu akce a zbytek Klubu na léčbu cystické fibrózy, se shromáždili zájemci o ponor za pomyslnou páskou. Procházející počítal zástupce Agentury Dobrý den z Pelhřimova, což zabralo zhruba 20 minut. Poslední měl číslo 826.

Lidé měli plavky už na sobě, u vody se pak v šířce zhruba sto metrů rozestoupili, na povel odhodili svršky a vběhli v čepicích do ledové vody. Někteří po chvilce vybíhali do náruče svých blízkých, další si ponor vyloženě užívali. Po pokřtění knihy vylezli ti nejzdatnější. "Přijelo nás pět z Dobrušky od Metuje, ta má tři stupně, tady je to teplejší, jdeme se ohřát," poznamenala před koupelí parta nadšenců. "Otužuji se asi tři roky. Doma se sprchuji ledovou vodou na terase a chodím do Žlutých lázní," řekl ČTK Marek. "Je mi 55 let a říkají, že vypadám na třicet, takže to otužování má něco do sebe," uvedl za pokyvování dalších devíti kamarádů z hlavního města.

Nápad vytvořit český rekord vznikl v létě, kdy Vencl se Zlatou Biedermannovou přemýšleli o tom, jak pokřtít jeho druhou knihu. "David říkal, že přijde 200 lidí, já jsem myslela tak 450 a máme tu přes 800 otužilců, je to velmi překvapivé a hezké," řekla ČTK za organizátory Biedermannová.

Vencl se pozdravil se všemi otužilci při počítání osob. "Vybral jsem Barboru, protože je tady místo, v Praze bychom se nevešli," řekl ČTK. "Já tady nejvíc trénuju na rekordy, je tu příjemný pozvolný vstup, voda čistá a výhled na Krušné hory," dodal. Do vody sám vstupuje v každém počasí. "Už po pár desítkách vteřin po ponoření se vyplavuje obrovské množství endorfinů, takže člověk prostě chce, funguje to jako droga, vzniká závislost," řekl.

Pokřtěná kniha je věnovaná potápění bez dýchacího přístroje. Vencl letos v březnu překonal další rekord. Jako první se na zamrzlém jezeře Sils ve Švýcarsku pod ledem potopil na jeden nádech a bez neoprenu do hloubky 52,1 metru.

