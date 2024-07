Spáleniště v Českém Švýcarsku po dvou letech zarostlo pionýrskými dřevinami

Karel Zvářal 22.7.2024 17:25 Reaguje na Karel Ryšán

A jak si představujete dobrý/vhodný komentář? K požáru v čš a jeho následkům se vyjadřuji pravidelně, asi jste tu novej. To je co cca měsíc zpráva o sukcesi. Já také mohu říct, že ti lidé, co o tom píší, mají problémy, tak se radují aspoň ze zelench lístků břízy. Navrhoval jsem od začátku výsadbu na 10-15 místech, aby se původní les - dnes spíše dub než buk a jedle, vytvořil spomocí člověka. Hořlavou monokulturu též vytvořil člověk, dnes z ní je NP - hurá! Chápu, hlavní je nic nedělat a koukat. A brát za to gáži.

