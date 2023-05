Následky požáru v NP České Švýcarsko devět měsíců poté

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Když loni 24. července vypukl požár v Českém Švýcarsku, nikdo ještě netušil, jak rozsáhlý bude. Za čtyři dny oheň urazil asi 10 kilometrů. Uhašen byl až po třech týdnech. Stopy po požáru jsou v národním parku dobře patrné. Někteří nad nimi utírají slzy. Jiní se radují.Vypravil jsem se do Českého Švýcarska devět měsíců po požáru, abych se na „zkázu“ podíval na vlastní oči a také abych podpořil místní, alespoň penězi. Bylo to zrovna krátce poté, co se na stálo otevřela cesta od Tří pramenů k Pravčické bráně. Nevyžívám se lukrativních turistických cílech, které navštěvují davy, ale přístupnost jedné z prvních cest do nitra požáru byla ideální volbou.

Cestu již z Hřenska lemují svahy s ohořelými stromy, velké množství jich ještě stojí nebo spíše vrávorá a čeká na silnější vítr, který je pošle k zemi.

Mnoho smrků a borovic je však na zemi, některé shořely zcela. Správa parku kolem cesty pokácela zbytky stromů, které mohly ohrožovat návštěvníky.

Pohled do Dlouhého dolu je na první moment skličující, jako by se člověk díval do nitra ohnivé země. Napadlo mě také přirovnání s restartem přírody - požár je vlastně ekologický proces. Sukcese byla znát již na podzim, teď na jaře ji bude radost sledovat.

Půda je pokrytá nánosem popela, ohořelé jsou pařezy, ale rovněž skály nebo informační cedule. Jakou obrovskou sílu požár měl, ukazuje například kus skály, která se mohla rozlomit pod vlivem žáru a vlivem zásahu hasičů.

Statné buky lesní však na některých místech požár jen lehce poškodil, pokácet je musela až správa národního parku. Při výstupu k Pravčické bráně se shora otevře pohled na požářiště a teprve odtud si lze uvědomit, jakou sílu musely plameny mít a jak těžké je bylo zdolat.

Podobná byla také situace v lesích kolem Mlýnské cesty, která vede z Mezné na Tři prameny a správa ji taktéž nedávno otevřela. Disturbance požárem je tam možná lépe vidět, protože stromy jsou pokácený jen v úzkém pruhu kolem pěšiny.

Pahýly smrků, borovic, občas také buky tam stojí seřazeny jako vojáci. Nastupující sukcese je zde patrná. Zelené plochy mechů, doplňují kapradiny a všudypřítomná semena buku. Údolí, které pokračuje do Edmundovy soutěsky, zde hořelo celé. Na letecké mapě z roku 2019 lze spatřit zelený porost s místy usychajícími plochami po kůrovci, kterým určitě nijak neprospěly suché roky.

Foto | Ondřej Kořínek Semena buku lesního.

Požářiště již osidlují druhy, které jsou na takové podmínky specializované. Například houba šupinovka spáleništní nebo mech zkrutek vláhojevný. Hojná bude určitě hasivka orličí a především bříza bělokorá, jeřáb obecný či také buk lesní. Bohatá půdní semenná banka v následujících měsících a letech určitě zajistí pestrou paletu mnoha druhů.

Co mají společného válka na Ukrajině a tornádo na Břeclavsku? Suť. Hodně suti

Autoři expertního týmu, který vypracoval pro MŽP studii o vzniku a šíření požáru, publikovali fotografii z lesa pod Gabrielinou stezkou, kde demonstrovali vliv požáru na živý a odumřelý les, mezi kterými byla 40 metrů široká hranice. Dle jejich vyjádření se plameny v živém smíšeném lese koncentrovaly na báze borovic, odumřelý porost a v jeho hloubce došlo k utlumení požáru. Naopak v odumřelém lese hořely všechny stromy, koruny i kmeny na zemi včetně hrabanky.

Foto | Ondřej Kořínek Cesta Národním parkem České Švýcarsko.

Upozornili také, že holiny byly silně zasažené požárem i přesto, že byly zbaveny ležících kmenů i potěžebních zbytků. Kdyby bylo holin v NP více, požár by měl dle expertního týmu vyšší intenzitu a rychlost.

Z jejich modelové analýzy vyplynulo: „Šíření požáru nešlo v daných podmínkách jednoduše zabránit. Primární příčinou rychlého a v prvních dnech nezvladatelného šíření požáru byly mimořádně příznivé podmínky, a to zejména vysoké rychlosti větru, velmi nízká vlhkost paliva, vzduchu a půdy a také vysoká teplota v prvních třech dnech požáru.“

Spáleniště Národní park České Švýcarsko předchozí předchozí další Foto | Ondřej Kořínek



























