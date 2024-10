Do přípravy revitalizace Bílé Nisy chce Jablonec nad Nisou zapojit veřejnost

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Do přípravy projektu revitalizace Bílé Nisy chce Jablonec nad Nisou zapojit veřejnost. Lidé dostanli možnost ovlivnit část mezi základnou hasičů v Palackého ulici a Penny v ulici Ivana Olbrachta. Jejich podněty město zohlední v zadání připravované krajinářsko-architektonické soutěže, řekla ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová. Plánovací setkání s veřejností se uskuteční v pondělí 7. října v jídelně Základní školy Mozartova.Koryto Bílé Nisy v 80. letech minulého století vodohospodáři narovnali a vybetonovali, vedlo to ke ztrátě původního charakteru, zhoršení podmínek pro vodní i břehové rostliny a živočichy i snížení biodiverzity.

"Cílem revitalizace je betonové koryto odstranit a vytvořit přírodě blízké řešení, které přiblíží řeku přirozenému toku, podpoří biodiverzitu a zlepší mikroklima místa. Součástí záměru je i zlepšení rekreačního využití lokality, aby její obnova prospěla přírodě i lidem," doplnila náměstkyně primátora Lenka Opočenská (Společně pro Jablonec).

Zejména území na břehu proti hasičské stanici má podle vedení města pro přírodu i klidnější aktivity lidí velký potenciál. Podle náměstka pro rozvoj Jakuba Chuchlíka (Piráti) teď město připravuje krajinářsko-architektonickou soutěž.

"Klíčovým podkladem zadání pro mezioborové týmy odborníků, které budou podobu lokality navrhovat, je aktuálně zpracovávaná vodohospodářská studie proveditelnosti. Ta prověří, jaké úpravy jsou v rámci revitalizace možné a reálné s ohledem na limity území či protipovodňovou ochranu," řekl Chuchlík.

Úprav by se měl podle Opočenské dočkat v budoucnu zhruba kilometr dlouhý úsek Bílé Nisy v jablonecké části Mšeno.

"Výsledkem by měl být krásný, zmeandrovaný a přírodě blízký vodní tok se zelení a s nějakou návštěvnickou infrastrukturou, která bude mít rekreační potenciál," doplnila k záměru náměstkyně Opočenská. K budoucí podobě i využití lokality chce ale město získat od veřejnosti a dalších dotčených subjektů co nejvíc podnětů, aby výsledek co nejlépe vyhovoval jejich potřebám.

Řešení revitalizace získá město díky mezinárodnímu projektu ReBioClim, do kterého se zapojilo. Hlavním partnerem je Technická univerzita Drážďany, kromě Jablonce jsou v něm podle Opočenské zapojeni například Leibnizův institut Drážďany, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slovenská technická univerzita v Bratislavě nebo Univerzita přírodních věd v Poznani. "Není to projekt na jedno volební období," dodala náměstkyně.

