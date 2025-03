Do přípravy silnice I/35 Českým rájem se zapojí krajinný poradce. Cílem je co největší zapojení stavby do krajiny

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Do přípravy projektu nové silnice I/35 přes Český ráj se zapojí krajinný poradce Roman Bukáček, kterého vybral Liberecký kraj. Na základě dohody s ministerstvem dopravy bude k jeho doporučení Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) při přípravě projektu přihlížet. Cílem je co největší zapojení stavby do krajiny, řekl náměstek hejtmana pro životní prostředí Jiří Klápště (Spolu). Náklady za služby poradce by neměly překročit 550 000 korun bez DPH, kraj a ŘSD se o ně podělí."Chápeme, že je to velká investice a nejde ji úplně schovat," doplnil Klápště. Podle vizualizací, které jsou k dispozici, ale podle něj zatím studie počítá s tím, že by nová stavba šla výrazně nad terén. "Je tam velké množství mostů, násypů, které můžou znamenat velmi výrazný negativní dopad na vnímání, jak třeba z vyhlídek Českého ráje, tak i z hlediska hluku," dodal Klápště. Cílem proto podle něj je schovat novou čtyřproudou silnici co nejvíc do terénu a případně pod zem, aby krajinu narušila co nejméně.

Silnice I/35 dnes mezi Turnovem a Jičínem vede přes 11 obcí, o trase a podobě přeložky mimo zástavbu se diskutuje už čtvrt století. Zvolenou variantu 32 kilometrů dlouhé komunikace schválilo ministerstvo životního prostředí. Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájilo loni v říjnu geotechnický průzkum, hotový má být do konce letošního roku. Nová silnice bude v Jičíně navazovat na dálnici D35, která má být severní alternativou k přetížené dálnici D1. Úsek dálnice z Hradce Králové do Jičína by měl být hotový na konci roku 2028. Navazující úsek Českým rájem o dva roky později.

"Silnice I/35 mezi Turnovem a Jičínem je z pohledu fungování dopravy v Libereckém kraji jedna z těch klíčových, proto jsme se dohodli s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS) a ředitelem ŘSD Radkem Mátlem na zapojení odborníka. Ten bude v rámci schválené trasy a platného posouzení vlivu na životní prostředí EIA hledat variantní řešení trasy tak, aby co nejméně zasáhla do krajiny Českého ráje mezi Turnovem a Jičínem. Záměr jsme projednali rovněž se starosty dotčených obcí," řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Příští týden ve středu 19. března se od 18:30 uskuteční v Kulturním centru Střelnice v Turnově k projektu další veřejné setkání, kde by měli zástupci ŘSD informovat o postupu přípravy silnice.

