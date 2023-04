Do zálohování PET lahví by se podle iniciativy měly zapojit i malé obchody

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Do případného systému zálohování PET lahví a plechovek by se podle Iniciativy pro zálohování měly zapojit obchody od 50 metrů čtverečních. Pokud by v systému byly pouze velké obchody, mohlo by to vést k zavírání vesnických provozoven. Iniciativa, která sdružuje výrobce nápojů, to uvedla v tiskové zprávě s Asociací českého tradičního obchodu. Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR) již dříve uvedl, že jeho členové preferují povinné zapojení do systému zálohování pro prodejny od 400 metrů čtverečních.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) v únoru uvedl, že nejbližší realistický termín zavedení zpětného odběru PET lahví a plechovek je rok 2025, může to ale být i později. Návrh zákona by podle něj mohla vláda projednat do konce roku, v dubnu ho chce začít konzultovat se SOCR. Podle prezidenta SOCR Tomáše Prouzy bude na spuštění systému od přijetí legislativy potřeba rok a půl až dva roky.

Iniciativa pro zálohování sdružuje firmy Coca-Cola HBC ČR a SK, Kofola, Mattoni 1873, Heineken ČR a Plzeňský Prazdroj, které patří k největším výrobcům nápojů v Česku. Základem systému zálohování je podle nich dostupnost sběrných míst. Spotřebitelé jsou podle mluvčí iniciativy Kristýny Havligerové při zálohování zvyklí na vracení v místě nákupu. "Systém vratných pivních lahví, který u nás funguje již desítky let a umožňuje lahve vrátit v prodejnách i na malých městech, dlouhodobě dosahuje míry sběru přes 90 procent," řekla.

V případě, že by se povinně zapojily všechny obchody nad 50 metrů čtverečních, znamenalo by to 11 000 sběrných míst v ČR, uvedla Havligerová. Menší prodejny by podle iniciativy měly mít možnost zapojit se dobrovolně.

Předseda Asociace českého tradičního obchodu Pavel Březina upozornil, že malé prodejny často dotují obce, aby se udržely. "Jenom za poslední dekádu už tři tisíce z nich musely zavřít a další stovky dlouhodobě bojují o přežití," řekl.

Iniciativa poukázala na to, že podle dat společnosti NielsenIQ bylo v roce 2020 v ČR 11.940 obchodů do 400 metrů čtverečních. Je o 12,5 procenta méně než v roce 2015, kdy jich bylo 13.642. V roce 2010 bylo 14.867 obchodů a v roce 2000 18.961. Iniciativa loni prezentovala průzkum agentury Ipsos, podle kterého zavedení záloh na PET lahve podporuje 74 procent Čechů, pro zálohy na plechovky je 70 procent lidí. Ideální výše zálohy by podle průzkumu byla čtyři Kč na lahve i plechovky.

SOCR dříve uvedl, že podle analýzy Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) bude spuštění systému stát zhruba 5,2 miliardy korun. Další 1,3 miliardy korun ročně bude stát provoz systému. Podle průzkumu mezi členy SOCR by například obchody s plochou od 400 do 2500 metrů čtverečních mohlo stát rozšíření skladu na úkor prodejní plochy 350.000 Kč. Pro obchody nad 2500 metrů čtverečních by náklady byly zhruba dvojnásobné.

