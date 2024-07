Dobrovolníci chtějí příští rok začít renovovat zahradu hospice na Svatém Kopečku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

První část projektu zaměřeného na renovaci a zpřístupnění zahrady v areálu hospice na Svatém Kopečku u Olomouce chce příští rok zahájit organizace Dobré místo pro život, která stála u zrodu tohoto nápadu. První etapa počítá s prodloužením terasy a instalací výtahu, díky kterému se klienti hospice pohodlně dostanou na zahradu.Na jaře roku 2026 má přijít na řadu úprava zahrady a o rok později zpřístupnění areálu lidem z hospicu i veřejnosti. Projekt si vyžádá investici 30 milionů korun, většinu nákladů má pokrýt výnos z finanční sbírky. Novinářům to řekla Věra Zukalová z Dobrého místa pro život.

Organizace sbírku na obnovu zahrady spustila před rokem, aby zpustlý areál zrenovovala a zpříjemnila poslední chvíle života těžce nemocným či starým lidem. Dobrovolníci už v zarostlé zahradě v sousedství hospice uspořádali několik brigád, při úpravě zanedbaného prostoru jim pomohly děti z olomouckého dětského domova, fotbalisté SK Sigma Olomouc či pracovníci nedaleké zoo. Peníze do sbírky poslali lidé, různé organizace, firmy, organizátoři koncertů, farnosti i okolní obce. Na účtu je zatím 4,3 milionu korun, sbírka pokračuje.

Renovace zahrady podle krajinářského architekta Petra Mičoly naváže na plánované stavební úpravy terasy. "Zahrada je ve svahu. Naší snahou bude ji podchytit tak, aby se klienti hospice dostali pod stromy. To je náš velký cíl," řekl Mičola. Z terasy se všichni klienti díky výtahu pohodlně přemístí do zahrady s růžemi. Projekt počítá s vybudování anglické zahrady, vysazením stromů, keřů i travin. Ze zdi budovy hospice má do zahrady vytékat voda, která pramení pod nedalekou katedrálou. V okrajové části areálu sousedící s ulicí je naplánována kavárna.

Záměr vdechnout zapomenuté zahradě nový život vznikl podle Zukalové náhodou při její návštěvě svatokopeckého hospice. "Při prohlídce jsme spolu s paní ředitelkou Martou Šťastnou stály na terase a já se jí jen tak zeptala, co je ta džungle dole. Odpověděla mi, že zahrada, a já byla šokovaná. Sama jsem prošla před pár lety onkologickou léčbou a po každé chemoterapii jsem chtěla do lesa. Přišlo mi líto, že lidé, kteří odchází ze života, nemohou strávit čas v přírodě, mezi květinami a pod stromy," uvedla Zukalová.

Hospic na Svatém Kopečku je jediným ubytovacím zařízením tohoto typu v Olomouckém kraji, otevřen byl v bývalém poutním domě na Svatém Kopečku v roce 2002. V hospici je 30 lůžek v 24 ubytovacích jednotkách.

