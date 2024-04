Dobrovolníci o víkendu opět čistí řeku Sázavu a její břehy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | www.cistarekasazava.cz Úklid Čistá Sázava 2019.

Dobrovolníci opět uklízí řeku Sázavu a její břehy mezi Kácovem a Pikovicemi. Devatenáctý ročník akce Čistá řeka Sázava probíhá od pátku do neděle. Do loňského úklidu Sázavy a jejích přítoků se zapojilo 1768 lidí, kteří sesbírali 17 tun odpadků. Vzhledem ke zvýšené hladině řeky Sázavy na konci loňského roku budou mít letos dobrovolníci zřejmě práce o trochu víc, informovala ČTK Jaroslava Tůmová z obecně prospěšné společnosti Posázaví.

"Dobrovolníků na nadcházející víkend máme dost, některé úseky řeky už jsou naplněny, zájemce ale neodmítáme. Jen je budeme posílat sbírat odpadky tam, kde to bude třeba, například dál od řeky nebo k jejím přítokům," uvedla ředitelka Posázaví Bohunka Zemanová.

Během úklidu organizátoři rozdělují řeku na pět úseků, počet dobrovolníků je na nich omezený, aby se průběh akce co nejvíce zefektivnil. "Víme tak, kolik lidí bude kde pomáhat a nehrozí, že by jich někde bylo moc, a jinde málo. Navíc ne všichni mohou sbírat odpadky z lodí, je potřeba, aby šli také po břehu, takže nám to pomáhá i v organizaci úklidu," dodala Zemanová.

V historii projektu se už vytvořily party skalních příznivců, kteří se zapojují každoročně, nezřídka přicházejí i s rodinami. Další dobrovolníky, ale ani větší skupiny, organizátoři neodmítají. Je však třeba, aby o tom zájemci dali vědět v dostatečném předstihu.

Do projektu Čistá řeka Sázava se od začátku zapojilo přes 16.000 dobrovolníků, kteří sesbírali kolem 400 tun odpadků. V posledních letech je nepořádku kolem řeky méně, staré skládky se odkrývají jen minimálně a nové už nevznikají. V prvních letech se řeka Sázava uklízela mezi městem Sázava a obcí Pikovice, nyní se čistí pod taktovkou více organizátorů napříč dvěma kraji, Středočeským a Vysočinou. Podobně v Česku dobrovolníci čistí i další řeky, například Berounku, Jizeru, Moravu, Ohře, Vltavu či Labe.

