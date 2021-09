Za odpad stejně místním i chatařům. Doksy musely zrušit zvýhodnění v odpadové vyhlášce

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doksy na Českolipsku zrušily zvýhodnění pro trvale hlášené obyvatele v odpadové vyhlášce. Úlevu ministerstvo vnitra v květnu pozastavilo jako diskriminační, místní by tak měli platit za svoz a likvidaci odpadu místo 520 korun tisícikorunu stejně jako majitelé rekreačních objektů. Podle vedení radnice je to nespravedlivé, kvůli novele zákona o odpadech už ale radnice připravuje vyhlášku novou, řekla ČTK starostka Eva Burešová (Starostové pro Liberecký kraj).

Novou sazbu poplatku za odpad schválilo zastupitelstvo v závěru roku 2019, když ji před tím poslalo ministerstvu ke konzultaci. Žádné námitky nedostalo, a tak ji zastupitelé schválili. Poplatek město vyměřilo na 1000 korun, přičemž obyvatelé s trvalým bydlištěm dostali úlevu 480 korun. Podobně postupovali také například v krkonošském středisku Harrachov na Jablonecku, kde byl poplatek nastaven na 900 korun a trvale bydlící měli slevu 400 korun. I tam už museli vyhlášku změnit, poplatek sjednotili na 650 korun.

"My jsme si s ministerstvem asi rok nebo rok a půl dopisovali, ale ministerstvo nepřijalo všechny naše důvody, proč jsme dali místním úlevu, nepovažovali je za správné. Úlevový článek nám pozastavili a dali by to k soudu," řekla Burešová. Radnice proto teď v září sporný článek vyhlášky zrušila, stejně musí podle Burešové vzhledem ke změně legislativy připravit novou vyhlášku. Obyvatel se to podle starostky výrazně nedotklo, většina už měla v době pozastavení výjimky poplatek zaplacený. Z více než 5000 poplatníků by tak víc mělo zaplatit jen zhruba 300, kteří v termínu paušál za odpad nezaplatili. "Týká se to spíš chronických neplatičů," poznamenala starostka.

Doksy jsou oblíbenou turistickou oblastí u Máchova jezera. Podle ČSÚ je ve městě oficiálně zhruba 5600 lůžek v hotelech, penzionech a chatách a dalších 780 míst pro stany a karavany, řada lidí ale pronajímá i své soukromé chaty a chalupy. Počet obyvatel ve městě se tak v letní sezoně zvyšuje na více než dvojnásobek a s tím roste i objem odpadu. Za rekreační objekty ale platí majitelé jen 1000 korun bez ohledu na to, kolik lidí se v nich za sezonu vystřídá. Na likvidaci odpadu tak podle Burešové město doplácí.

Od loňského jara mohou lidé v Doksech třídit odpad přímo u svých domů, vedle tradičních popelnic dostali i nádoby na plasty, papír a bioodpad. Díky tomu se za loňský rok podařilo vytřídit více než polovinu odpadu. I když v době koronavirové pandemie i v Doksech množství odpadu z domácností vzrostlo zhruba o osm procent, toho směsného, za jehož likvidaci musí město platit, zbylo díky lepšímu třídění o pětinu méně než v roce 2019. I díky tomu Doksy v soutěži O křišťálovou popelnici 2020 skončily mezi městy s více než 5000 obyvateli na druhém místě za vítěznou Chocní.

