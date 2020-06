Dostanou stromy ve městě prostor vedle inženýrských sítí? V těchto dnech se o tom rozhoduje

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | IPR Praha Prostor pod zemí potřebuje vedení inženýrských sítí i stromy.

V letních měsících se pravidelně mluví o potřebě mít v ulicích města více vitálních stromů. Pokud je ale chcete zasadit, nenajde se pro ně místo pod zemí. Pod povrchem jsou totiž uložené trubky a kabely, které se s kořeny stromů obtížně sžívají. Inženýrské sítě jsou navíc často umísťovány bez celkové koncepce, zabírají proto spoustu místa a výsadbu nových stromů prakticky znemožňují, jak informuje v tiskové zprávě pražský Institut plánování a rozvoje (IPR). IPR navrhl zařadit prokořenitelný prostor pro stromy do technické normy, která upravuje prostorové vztahy mezi sítěmi. V těchto dnech se o ní jedná.

„Někteří správci sítí jsou přesvědčeni, že stromy mohou být vysazovány pouze tam, kde zbylo místo, a že sítě mají vždy přednost. V podstatě za to může jedna jediná norma, kterou nyní máme šanci změnit,“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč.

Norma ČSN 73 6005, která upravuje prostorové vztahy mezi sítěmi v těchto dnech prochází revizí. Jde proto o unikátní příležitost upravit ji tak, aby zeleň měla své právoplatné místo ve městě.

„Spolu s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími jsme navrhli úpravu, která počítá s prostorem nejen pro technickou, ale také pro zelenou infrastrukturu. Tu v ulicích tvoří především zdravé stromy, a která se v blízké budoucnosti stane stejně důležitou, jako rozvody vody, elektřiny, kanalizace nebo internetu,“ dodává Boháč.

Do návrhu k připomínkování se nakonec podařilo implementovat opatření nutná pro možnost stromů růst a prosperovat. Pokud by se podařilo schválit návrh v předložené formě bez škrtání, znamenalo by to podle Institutu plánování a rozvoje velký krok v adaptaci na změnu klimatu ve městech.

