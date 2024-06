DPA: Stane se letos z vydry nové trendové zvíře místo jednorožce? Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Byl jednou jeden jednorožec. Ne, vlastně jich bylo spousta. Jednorožci jako plyšáci, jako motivy na polštářcích, taškách, tričkách, dortech. Prakticky na všem, co se dá koupit. Ale horečka vyvolaná tímto bájným živočichem zákazníky už přešla. Tak co přijde teď? Možná se příštím trendovým zvířetem stane vydra, domnívá se agentura DPA.Přinejmenším se objevuje tam, kde doposud kralovali jednorožci a ještě dříve jiná zvířata: v obchodech s dárky, doplňky, dekorativními předměty a dalšími "nezbytnostmi". Na internetových tržištích s ručně vyráběným zbožím se prodávají čepice, jinde zase vykrajovátka na cukroví, trička s vydrami. Jeden z řetězců drogerií nabízí limitovanou sérii "vydřích" výrobků. A v Berlíně, kde se rodí mnoho novinek, jež se v Německu rozšíří, jistá síť zmrzlináren láká zákazníky na vydru a v berlínské zoo je nově vydří ostrov. Ale stačí to? Nebo je novým trendem přeci jen panda, mýval nebo veverka, která si nějaké fanoušky najde vždy? Na tuto otázku nedokážou jednoznačně odpovědět ani odborníci. Jednou z nich je analytička Gabriela Kaiserová, která vytváří pro firmy prognózy, které motivy a produkty by lidi v nejbližší době mohly nejvíce oslovit. Designéři a nákupčí tak dostávají informace o tom, co by šlo zákazníkům v obchodech nabízet. Ale kdy se z obyčejného zvířete stává trendové zvíře? "To je dobrá otázka," říká Kaiserová, "Z definice vyplývá, že něco se trendem stává tehdy, když se s tím setkáváme častěji - tedy u různých velkých výrobců a v různých zemích," podotýká. Dodává, že se někdy stává, že je z něčeho trend jen v Německu, ale "to je vzácné". Ohledně toho, co je trendem, mohou napovědět i sociální sítě. Kaiserová ale upozorňuje, že lidé by se neměli nechat zmást vlastními "bublinami", protože to, co někomu přijde roztomilé a skvělé, se mu pak objevuje častěji. "Je to jako s videi s kočkami: na instagramu spadnete do kočičí bubliny, protože se podíváte na dvě videa a pak vám algoritmus navrhuje další a další," říká. Na vydru má Kaiserová jasný názor: to, že se někde objevuje, může, ale nemusí znamenat, že z ní bude nové trendové zvíře. "Já to tak každopádně nevidím," říká k šancím vydry stát se novým jednorožcem. Pro letošek sází na dva jiné motivy: "Kočky a psi - těch jsem viděla spousty začátkem roku na veletrzích spotřebního zboží, skoro na každém stánku byl nějaký mopslík nebo pudl, případně kočka domácí," vypráví. Prezentace na těchto veletrzích mohou mít vliv na to, co se prosadí jako nový trend: pokud se motivy některých zvířat ve velkém objevují na frankfurtském mezinárodním veletrhu spotřebního zboží Ambiente, pak je velká šance, že je budou obchodníci objednávat a dříve nebo později je budou nabízet prodejnách. Gabriela Kaiserová viděla psy a kočky "na výrobcích určených na jarní a letní sezonu, v produktech určených na podzim a zimu měli vánoční čepice a zimní oblečky". Kromě toho se podle ní objevuje jednorožec v nových podobách a letos je to prý trochu silnější než v uplynulých letech. "Jinak nadále vídám obvyklé podezřelé: pandy, koaly, lamy, mývaly," uvádí výzkumnice trendů s tím, že jde o zvířata, která nejsou na výrobcích natolik častá, že by šlo mluvit o nových trendových zvířatech. Kdo se v této době v obchodech poohlíží po předmětech pro letní sezonu, jako jsou skleničky, deštníčky do koktejlů nebo plavecké kruhy, může do této kategorie zvířat zařadit plameňáka. Zcela jiným směrem šla prognóza trendů pro letošek, kterou koncem loňského roku zveřejnila sociální síť Pinterest. Podle ní svět spotřebního zboží od vybavení interiérů po produkty pro péči o krásu zaplavují medúzy. Tento živočich je prý blízký zejména lidem z generace Z a mileniálům. Podle této analýzy lidé často vyhledávají deštníky, které připomínají průhledné medúzy, nebo lávové lampy, v nichž jsou místo tradičních bublin figurky medúz. Seznam zvířat je dlouhý, jasného favorita ale nemá. "V současnosti neexistuje žádné jednoznačně trendové zvíře," souhlasí Kaiserová. Je ale přesvědčená, že zvířecí motivy se na výrobcích budou objevovat stále. "Tyto doplňky obvykle mívají krátký život, lidé se na ně nejdříve vrhnou, ale po takových třech letech hledají zase něco nového," podotýká Kaiserová. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

