Držte si sociální odstup od chlupatých housenek, vyzývají lesníci ve Virginii. Upozorňují tak na jedovaté "kočičí housenky"

Letošní rok je plný nových termínů spojených s šířením koronaviru, které už pomalu začínají pronikat i do dalších oblastí života. Platí to i pro spojení "sociální odstup", k němuž v posledních dnech vyzývá lesní správa americké Virginie. Nejde ovšem o dodržování bezpečné vzdálenosti od ostatních lidí, ale o dodržování odstupu od jedovatých housenek, které se ve východní části tohoto státu objevily, napsal zpravodajský server Digital Journal

Ve varování zveřejněném na své facebookové stránce virginské ministerstvo lesnictví uvedlo, že se množí zprávy o výskytu chlupatých housenek můry druhu Megalopyge opercularis. I když jejich huňatý kožíšek, díky němuž dostaly anglické jméno "kočičí housenka", láká k pohlazení, lidé by měli rozhodně odolat. Chloupky na jejich těle jsou jedovaté a při dotyku způsobují velmi bolestivou reakci. "Držte si #sociální odstup od těchto housenek!" dodalo ministerstvo.

Podle odborníků se tyto housenky krmí dubovými a jilmovými listy, ale mohou se vyskytovat i v parcích nebo v blízkostí domů. "Pokud na tuto housenku narazíte, nechte ji na pokoji, ať se o kontrolu jejich populace postarají její přirození nepřátelé. Existuje celá řada druhů hmyzu, který se jimi v různých fázích životního cyklu krmí," uvedlo ministerstvo.

Housenky jsou larválním stádiem můry, která žije na dubech, jilmech, citrusech a celé řadě dalších stromů, stejně jako na mnoha zahradních rostlinách, jako jsou růže či břečťan. Je rozšířená od New Jersey na severu po Mexiko a Střední Ameriku.

Dva a půl centimetru dlouhá housenka se díky hustému porostu jemnými štětinkami podobá maličké perské kočce - a stejně jako v případě tohoto kočičího plemene může mít kožíšek housenky celou řadu odstínů. Krom časného léta jsou nejaktivnější právě na podzim, uvedl Ústav pro potraviny a zemědělské vědy Floridské univerzity.

Housenka sice může vypadat jako pohybující se paruka panenky Barbie, ale vláknité štětinky mohou způsobit silnou bolest, otok, zvracení a horečku. Člověk, který se jich dotkne, může snadno skončit na pohotovosti.

To zjistila i Crystal Spindel Gastonová, která žije v okrese New Kent. Když se natáhla do zadních dveří svého vozu, otřela se nevědomky o tuto housenku - a okamžitě ucítila pronikavou bolest, jako by jí projel žhavý drát. Podívala se na zdroj bolesti a čekala, že uvidí z vozu trčet ostrý kus kovu nebo drátu.

"Ale pak jsem zažila další šok, protože jsem vůbec nevěděla, na co se to vlastně dívám," svěřila se novinářům. "Věděla jsem, že je to asi nějaké zvíře nebo kukla nebo úl, nebo tak něco. Ale nemělo to tvar žádného zvířete, které jsem kdy viděla. Vypadalo to jako kříženec mezi myší a slimákem."

V roce 2018 musela patnáctiletou dívku z Floridy převézt záchranná služba do nemocnice poté, co se dotkla této chlupaté housenky. A jiná žena z Floridy skončila v nemocnici o rok později, když jí housenka spadla na zápěstí.

"Zažila jsem dva porody císařským řezem, několik dalších operací, ale téhle bolesti se nic ani neblížilo," napsala na facebooku. "Bylo to jako by mi někdo vrtal přímo do kostí."

