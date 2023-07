Dvě ministerstva, MPSV a MŽP, si na rok pronajala automobily na vodík

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Dvě ministerstva, ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a ministerstvo životního prostředí (MŽP), si na rok pronajala auta na vodíkový pohon. Oba úřady mají po jednom voze, za roční pronájem zaplatí 240 000 Kč. Očekávají snížení nákladů na provoz.

MPSV i MŽP si pronajaly auto na vodíkový pohon Toyota Mirai. Podle ministerstev jeho provoz sníží náklady ze čtyř korun na kilometr u konvenčních pohonů na 2,50 Kč na kilometr. "Jde o velmi zajímavý způsob pohonu, který je ekologický, udržitelný, ale také běžně využitelný bez zdlouhavého nabíjení," řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Za rok, kdy budou vůz využívat, chtějí ministerstva prověřit jeho fungování a náklady na provoz. "Pak vyhodnotíme, jestli se nám vyplatí třeba právě auto na vodík," dodal. Jde o součást obměny vozových parků ministerstev, ve které chtějí postupně nahradit auta na benzin či naftu za bezemisní nebo nízkoemisní vozidla. Zákon od prosince 2022 jednotlivým resortům nařizuje, aby při pořizování nových vozů do své flotily prostřednictvím veřejných zakázek měly podíl nízkoemisních vozidel ve výši skoro 30 procent.

Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) je však tento podíl pouze spodní laťkou. Uvedl, že jeho úřad je na třetině bezemisních či nízkoemisních vozidel už nyní. Oba ministři sdělili, že budou pořizovat do svých ministerstev už pouze nízkoemisní či bezemisní vozidla.

Jurečka také zmínil, že chce podpořit poskytovatele sociálních služeb v obměně vozového parku. K tomu by podle něj měly sloužit i evropské peníze. "V příštích měsících bude v terénu přibývat aut poskytovatelů služeb, jako jsou Diakonie, Charita či Armáda spásy, na nízkoemisní pohon," řekl Jurečka.

Hladík uvedl, že potenciál vodíkového pohonu vidí i v oblasti veřejné hromadné dopravy, ať už ve vlacích na regionálních tratích či autobusech. "Asi první město, které bude mít autobusy na vodík, bude Ústí nad Labem," uvedl Hladík. Prvním městem s vodíkem na železnici by podle něj mohla být Ostrava.

Podle ministerstev běžný konvenční pohon znamená náklad zhruba čtyři koruny na kilometr. V případě nízkoemisního vozidla je tato částka asi 2,90 Kč a elektromobilu 1,50 Kč. Auto na vodíkový pohon podle aktuálních cen stojí zhruba 2,50 Kč za kilometr. Na rozdíl od elektromobilu ale vodíkový vůz natankuje za srovnatelný čas jako spalovací auto. Podle generálního ředitele Toyota a Lexus ČR Martina Pelešky pronajatý model Mirai ujede na plnou nádrž zhruba 600 kilometrů.

Vozy na vodíkové palivové články jsou v podstatě elektromobily, které elektrickou energii nezískávají z baterií, ale z reakce vodíku a kyslíku. Jediným odpadem je přitom čistá voda. Podle odhadu ministra dopravy Martina Kupky (ODS) by v roce 2030 mohlo v ČR jezdit až 50.000 aut na vodíkový pohon. Problémem je v ČR nízký počet vodíkových stanic, nyní fungují dvě. Do roku 2025 by to podle Kupky mělo být 12 stanic.

