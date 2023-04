Dvorský Safari Park půjčil deset obrazů Zdeňka Buriana na výstavy do Japonska

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Safari Park ve Dvoře Králové na Trutnovsku zapůjčil deset obrazů malíře Zdeňka Buriana pro výstavy do Japonska, které se věnují zobrazování pravěkého světa. Zoo to pokládá za významné mezinárodní ocenění své sbírky. Ve dvorské zoo je největší stálá expozice Burianových obrazů, které představují vývoj života na Zemi od prvohor do čtvrtohor. ČTK to řekl mluvčí zoo Michal Šťastný.

"Souboru ze Dvora Králové se tím dostává podobného ocenění jako zápůjčkám ze špičkových institucí v New Yorku, Londýně či Cambridge," uvedl Šťastný. Osm děl, takzvaných paleontologických rekonstrukcí, na výstavu ze svých sbírek do Japonska zapůjčilo i Moravské zemské muzeum.

Výstava, kterou tvůrci nazvali Dinosauří sny: Představivost a stvoření ztraceného světa, představuje historii snah o umělecké zachycení dinosaurů a dalších prehistorických zvířat a organismů. Od března ji hostí muzeum umění ve městě Kobe, a to do 14. května. Následně bude výstava od 31. května do 22. července k vidění v Tokiu.

Sbírka Burianových obrazů v safari parku je světovým unikátem, čítá zhruba 150 děl, které jsou prohlášené za kulturní památku. Burian, jenž žil v letech 1905 až 1981, zachycoval například období, v němž se formovaly kontinenty, vyvinuly první druhy rostlin, bezobratlé ryby a obojživelníci. V období čtvrtohor se Burian snažil zachytit zejména vývoj člověka a rozvoj savců, mamutů nebo srstnatých nosorožců. Velkou část sbírky tvoří obrazy dinosaurů, kteří jsou typičtí pro druhohory.

Ve dvorské zoo byla Galerie Zdeňka Buriana otevřena před 40 lety. Při této příležitosti je nyní vystaveno devět Burianových obrazů, které jsou jinak uložené v zázemí safari parku. Jubileum si galerie připomene 20. května akcí Cesta do pravěku, na níž se zájemci dozví zajímavostí o Burianově díle, životě i odkazu. Seznámí se také s tím, jak vidí dinosaury současná věda.

