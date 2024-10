EFG více než zdvojnásobí kapacitu biometanové stanice v Rapotíně

Zdroj | Energy financial group

Skupina Energy financial group (EFG) letos na podzim díky padesátimilionové investici více než zdvojnásobí kapacitu své biometanové stanice v Rapotíně na Šumpersku, kterou zprovoznila v roce 2019. V areálu instaluje novou jednotku na výrobu biometanu s roční kapacitou 40 gigawatthodin (GWh). Dosavadní maximum pro výrobu bioplynu 260 metrů krychlových za hodinu vzroste až na 750 metrů krychlových za hodinu. ČTK to sdělil ředitel divize EFG Production Martin Janda.V bioplynové stanici v Rapotíně, která jako první v České republice začala v roce 2019 dodávat biometan do plynárenské distribuční soustavy, už skupina EFG zahájila přípravné práce pro navýšení kapacity. "Do nákupu a instalace výkonnější výrobní jednotky biometanu, který je lokálně vyráběnou a plnohodnotnou náhradou fosilních paliv, jsme investovali přibližně 50 milionů korun. Původní jednotku v Rapotíně s kapacitou 16 GWh ročně jsme v září úspěšně odstavili a pracujeme na jejím nahrazení větší, která nám zde umožní navýšit výrobu až na 40 GWh biometanu ročně," uvedl Janda.

Energetické centrum recyklace vzniklo v Rapotíně v areálu bývalých skláren a zajišťuje svoz, příjem a třídění odpadů. Zároveň v něm funguje bioplynová stanice. Centrum nyní může ročně zpracovat až 30 000 tun bioodpadu, produktem jsou bioplyn a organicko-minerální hnojiva. V roce 2019 v areálu přibylo zařízení na úpravu bioplynu. Do zařízení je svážen gastroodpad z několika měst a obcí. Biometan vyráběný v Rapotíně podle Jandy pochází výhradně z biologicky rozložitelných odpadů a vzniká s minimální emisní stopou.

Původní jednotku z rapotínské výrobny biometanu skupina EFG plánuje přesunout do bioplynové stanice ve Vysokém Mýtě, kterou získala loni. Do konce roku 2025 i poté plánuje skupina pokračovat v rozšiřování portfolia bioplynových a biometanových stanic i investicích do nových zařízení s celkovou kapacitou výroby biometanu až 100 GWh. Holding by tak ve svých zařízeních měl být schopen energeticky zpracovat až 100.000 tun bioodpadu ročně. Kromě toho plánuje i další projekty v oblasti obnovitelných zdrojů.

Skupina EFG, která podniká v energetickém zpracování biologicky rozložitelných odpadů a výrobě biometanu, plánuje v příštím roce zvýšit kapacitu výroby biometanu ve svých zařízeních až na 100 GWh zeleného plynu ročně. Vynaložit by na to měla stovky milionů korun. Do roku 2030 chce produkovat až 500 GWh biometanu, což by odpovídalo téměř deseti procentům národního cíle. Sídlo firmy EFG je v Praze.

