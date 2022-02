Evropská komise chce přimět velké firmy k odpovědnosti za lidská práva a životní prostředí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Velké firmy působící v Evropské unii se zřejmě budou muset vyhýbat tomu, aby dovážely zboží vyráběné za pomoci zneužívání pracovních sil či dětské práce. Evropská komise navrhla směrnici, která má podniky přimět rovněž k tomu, aby dbaly o vliv své činnosti na životní prostředí. Pokud návrh schválí Evropský parlament a členské státy, budou muset firmy zmírňovat či zcela předcházet dopadům své činnosti.

"Pomocí těchto pravidel chceme hájit lidská práva a stát v čele ekologické transformace. Nesmíme proto dále ignorovat to, co se děje v našich hodnotových řetězcích, a musíme náš hospodářský model upravit," prohlásil dnes eurokomisař pro spravedlnost Didier Reynders. Podle komise se řada velkých firem již nyní chová odpovědně k životnímu prostředí či právům zaměstnanců, mnohé podniky však mají co dohánět.

Požadavky se mají týkat společností s nejméně 500 zaměstnanci, které mají celosvětový čistý obrat přes 150 milionů eur (3,6 miliardy Kč). Ve vybraných odvětvích, jako je výroba a dovoz oblečení, dovoz potravin, nápojů či dřeva, bude tento práh činit již 250 zaměstnanců a obrat přes 40 milionů eur (980 milionů Kč).

Firmy budou muset počítat s péčí o pracovní podmínky či životní prostředí ve svých politikách, vyhodnocovat rizika, předcházet možným dopadům své činnosti, případně ty již existující zmírňovat či odstraňovat. Budou také muset zavést možnosti podávání stížností a o svých postupech veřejně informovat.

