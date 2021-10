Evropská komise navrhla opatření proti zdražování energií, zváží společný nákup plynu

Svatá Prostoto 13.10.2021 14:10

"Státy EU mohou dočasně zmírnit daně či přímo finančně podpořit domácnosti, jejichž rozpočty jsou zdražováním elektřiny a plynu ohroženy nejvíce."



vs



"Úplné zrušení daně z přidané hodnoty (DPH) na elektřinu, jak to zvažuje končící česká vláda, ale komise nepodpořila."



Tohle je potřeba chápat jak? Že vlády mohou daně, včetně DPH sundat/zrušit, ale jen pro ty ohrožené domácnosti ... a na daně pro ostatní subjekty nesmí sáhnout ... nebo že DPH mohou snížit, klidně i třeba na 1%, ale nesmí ji zrušit?



To druhé je na hlavu, to první zase dost na mašli, bo to bude neskutečný administrativní oser (a navíc to bude fest subjektivní). Nebo je to ještě úplně jinak?



A už vidím Říši jak s NS&NS2 společně nakupuje plyn:-).

