Evropská komise navrhne pro neplynové elektrárny nejvyšší cenu elektřiny 180 eur za MWH

Slovan 13.9.2022 16:54

Podle Goldman Sachs začne cena plynu pro Evropský trh výrazně klesat. Z dnešních 215 eur za megawatthodinu by měla spadnout pod 100 eur do konce prvního čtvrtletí roku 2023.



https://www.theguardian.com/business/2022/sep/13/gas-prices-eu-fall-sharply-goldman-sachs-eu-russia



Zimu přežijeme, neumrzneme, ekonomika se nezhroutí a ještě se zbavíme jediné páky, kterou na nás Rusák měl. Pokud se to povede, bude celá Evropa mít dluh u Zelenského, který odmítl kapitulovat v momentě, kdy i západní tajné služby odhadovaly pád Kyjeva do pár dnů a všem těm hrdinům po celé Ukrajině, kteří se nevzdali, bojovali a dnes ženou Rusa tam, kam patří. Představa, že by Kyjev skutečně padl ve mě budí hrůzu ještě teď.

