EKO-KOM zvýšil platby třídicím linkám kvůli nízké ceně papíru

Společnost EKO-KOM od počátku roku zvýšila platby třídicím linkám kvůli nízké ceně papíru. Za tunu převzatého a upraveného obalového papíru předaného k recyklaci dostanou 420 korun. Mluvčí společnosti Lucie Müllerová na dotaz novinářů uvedla, že před navýšením příspěvek činil 100 korun. EKO-KOM peníze uvolnil z rezervního fondu, informovalo včera v tiskové zprávě ministerstvo životního prostředí (MŽP).

Na globálním trhu klesla v posledních měsících cena vytříděného papíru, zejména směsného papíru, lepenek a kartonů. "Důvodů pro klesající cenu papíru je několik: především nízký odbyt papíru na čínském trhu, málo zpracovatelských kapacit v Evropě, levné dřevo na trhu, kterého přebývá kvůli kůrovcové kalamitě, což způsobuje, že se papír vyplácí vyrábět rovnou z primárních surovin," uvedlo ministerstvo.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) kvůli situaci jednal se společností EKO-KOM, která zajišťuje mezi obcemi, recyklačními linkami i zpracovateli systém vytřídění, zpracování a odbytu sesbíraných obalových odpadů. Podobný vývoj na trhu druhotných surovin podle úřadu Česko řešilo například v roce 2008.

"Z obcí i měst jsme měli v posledních týdnech signály, že svozové firmy a recyklační linky nechtějí papír odebírat. Nebo že obcím chtějí odběr vytříděného papíru přímo naúčtovat. To samozřejmě znamená pro obce citelný zásah do rozpočtů, s ohledem na to, že lidé více třídí, ale také více produkují," uvedl Brabec.

"Na základě našeho vyhodnocení i výhledu pro následujících 12 měsíců se zpětnou účinností od počátku roku zvyšujeme naše platby třídicím linkám. Za tunu převzatého a upraveného obalového papíru předaného k recyklaci nyní dostanou 420 Kč. Náklady této intervence pokrýváme z rezervního fondu k tomuto účelu zřízenému a prozatím také nepředpokládáme zvýšení plateb výrobců za obaly uvedené na trh," uvedl generální ředitel EKO-KOM Zbyněk Kozel. Společnost je podle něj odpovědná jen za obaly a nemůže tak kompenzovat negativní vývoj trhu s papírem v celém rozsahu, protože více než polovina papíru jsou tiskoviny.

Spuštění takzvaného intervenčního mechanismu uvítal Svaz měst a obcí ČR, náklady obcí se tak nezvýší. "Naše aktivita směrem k MŽP padla na úrodnou půdu. Obce a města, která svědomitě třídí odpad, nesmí doplácet na své zodpovědné chování," poznamenal předseda svazu František Lukl. Podle ministra Brabce by zhruba do roka měly v Česku i Německu vzniknout nové zpracovatelské kapacity papíru, poté by měla cena vykupovaného papíru být znovu vyšší.

