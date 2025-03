Lidé ve Vyšším Brodě více třídí odpad, platí za každý kilogram, nikoli paušálně

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Hans / pixabay.com Ilustrační foto

Obyvatelé Vyššího Brodu na Českokrumlovsku loni vytřídili meziročně více odpadů, rozdíl je skoro 46 procent. Radnice na začátku minulého roku zavedla nový systém placení, lidé neplatí roční paušální částku 550 Kč za osobu, ale čtyři koruny za každý vyvezený kilogram směsného komunálního odpadu. Svozové auto ho u každého domu zváží a data odcházejí městu. Čtyřčlenná rodina v paušálním systému platila 2200 korun, v novém systému při důsledném třídění zaplatí ročně 500 až 600 Kč, řekli novinářům zástupci města.Odpady ve městě svážejí Technické služby Kaplice, které také financovaly zavedení systému, náklady byly dva až tři miliony Kč. "Všechny popelnice ve městě jsme osadili čipy, ve kterém je načtené jméno vlastníka nádoby, její druh a adresa. Svozová auta mají dynamickou váhu a čtečku čipu, tím se identifikuje přesně majitel popelnice. Data se ukládají on-line k nám do systému a následně je zasíláme městu," řekl jednatel technických služeb Jiří Zevl.

Obyvatelé města za loňský rok vyprodukovali 786,62 tuny odpadu. Z toho využitelného odpadu bylo 483,68 tuny, což je 61,49 procenta. "Inspirovali jsme se ve Švýcarsku. Váha je také ve sběrném dvoře. Také jsme rozšířili stanoviště na separovaný odpad, rozšířili kamerový systém. Byly obavy, že lidé budou dávat odpad do jiných popelnic, budou vznikat černé skládky, ale nestalo se tak. Více zapojujeme městskou policii, když lidé u popelnic dávají to, co k nim nepatří," řekl starosta Jindřich Hanzlíček (Perspektiva). V budoucnu by chtěli, aby popelnice mohl otevírat čipem pouze vlastník.

Město systém zavedlo také kvůli tomu, aby neplatilo sankce. V letošním roce budou mít obce povinnost vytřídit 60 procent odpadu. Pro obyvatele je to možnost, jak ušetřit na odpadech jako Jan Friedl, vlastník domu se sedmi byty. "Systém se mi líbí, lidé se naučili víc třídit, z pěti popelnic teď používám jen tři. Loni jsem ušetřil za odpad 2000 Kč. Co mi nevyhovuje, že se platí jednou za rok. Bylo by lepší platit zálohy, aby se ten finanční náklad rozložil,“ řekl Friedl.

V roce 2023 technické služby svezly objemného a směsného komunálního odpadu 558,69 tuny. Loni to bylo 302,94 tuny, rozdíl je tedy 45,78 procenta. Lidé loni vytřídili skoro 80 tun papíru, rok předtím to bylo přes 24 tun. Do kontejnerů na sklo vyhodili v roce 2023 téměř 22 tun, loni to bylo zhruba 50 tun. Do speciálních kontejnerů na textil umístili přes 15 tun oblečení, což je trojnásobné množství oproti roku 2023.

Vedení města letos plánuje instalaci velkoobjemových podzemních kontejnerů ve čtyřech lokalitách ve městě. "Chtěli bychom je do půl roku vybudovat. S tím souvisí některé úpravy v našem sběrném dvoře, takže celkem na celou akci máme vyhrazeno 8,5 milionu Kč," řekl místostarosta Jaroslav Marek (Perspektiva).

Stejný systém svozu odpadu s využitím čipů využívá v Jihočeském kraji 12 malých obcí na Třeboňsku a čtyři obce na Jindřichohradecku. "Oslovila jsem zástupce jednotlivých obcích s rozšířenou působností v Jihočeském kraji, kteří mi sdělili, že se zatím svoz komunálního odpadu pomocí čipů nikde jinde neprovádí. Aktuálně se připravuje Velešín a výhledově o tom začíná uvažovat Český Krumlov," řekla Hana Pacáková z Odboru životního prostředí krajského úřadu.

V Třeboni a Táboře sváží pomocí čipů bioodpad. Vimperk má umístěny čipy ve zvonech na bílé a barevné sklo v několika osadách. Společnost Rumpold 01 Vodňany sváží vozidlem s čipy jen bioodpad.

