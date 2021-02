Ekologické organizace vítají rozhodnutí o podání žaloby kvůli Turówu

Licence | GNU Free Documentation License (Svobodná licence GNU pro dokumenty) Foto | Anna Uciechowska / Anna Uciechowska / Wikimedia Commons Evropská komise v právně nezávazném stanovisku ke sporu Česka s Polskem kvůli Turówu v prosinci došla k závěru, že polská strana nesprávně posuzuje vliv dolu na životní prostředí a nesprávně o svých záměrech informovala sousední státy. České stížnosti týkající se mimo jiné vlivu těžby na zásoby pitné vody jsou ale podle EK vzhledem k předloženým důkazům a argumentům obou stran neopodstatněné.

Ekologické organizace uvítali rozhodnutí vlády o žalobě na Polsko v souvislosti s rozšiřováním těžby hnědouhelného dolu Turów. Vláda dnes schválila, že Česko podá žalobu k Soudnímu dvoru EU na přelomu února a března a bude žádat zastavení těžby. Žaloba je jediný prostředek jak ochránit lidi i životní prostředí ohrožené těžbou, uvedli zástupci Greenpeace.

Ministerstvo zahraničí, které s ministerstvem životního prostředí návrh podalo, uvedlo, že hlavním důvodem žaloby je negativní dopad těžby na hraniční regiony Hrádecko a Frýdlantsko, kde podle resortu ubývá spodní voda. Žaloba směřuje především na porušení práv českých občanů. Soud se bude nejdříve zabývat návrhem na předběžné opatření, to by mohlo být vydáno v řádu týdnů. Pokud mu soud vyhoví, těžba se bude muset do vynesení rozsudku zastavit. Spor může také až do vynesení rozsudku ukončit dohoda obou stran.

"Jsme rádi, že česká vláda vyslyšela naše výzvy a hájí práva svých občanů proti arogantní těžební společnosti. Polská strana dlouhodobě s Českem nekomunikovala a odmítala se zabývat jeho požadavky," uvedla koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace ČR Nikol Krejčová. Podle ní ekologové nevěří, že by došlo ke zlepšení, i pokud by Polsko po podání žaloby slíbilo vyjít Česku vstříc.

"Je důležité, aby se ministři teď nenechali opít planými sliby či nedostatečnými kompenzacemi a žalobu nestáhli. Doufáme, že nezákonná těžba bude zastavena a porušování evropských směrnic již nebude beztrestné. Věříme, že pitná voda, čisté životní prostředí a kvalitní život lidí jsou více, než zisky uhelných firem," dodala Krejčová.

Polský důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Polské ministerstvo klimatu loni v březnu přes námitky sousedů o šest let prodloužilo společnosti koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů. Lidé z příhraničí v Libereckém kraji se podobně jako obyvatelé Saska obávají zvýšeného hluku a prašnosti, ale hlavně ztráty vody.

"Tento velice důležitý krok naší vlády přichází doslova za pět minut dvanáct, jelikož některé rodiny v okolí doslova bojují o každou kapku vody. Od všech odborníků slyšíme názor, že zmírnit riziko úplné ztráty vody je možné pouze zastavením dalšího rozšiřování dolu směrem k našemu území," uvedl Milan Starec, člen Sousedského spolku Uhelná. Podání žaloby dnes na twitteru ocenil také Jiří Koželouh, který je expert na energetiku v Hnutí Duha.

Žalobu podle dřívějších vyjádření podporuje i Liberecký kraj, který s Turówem sousedí.

