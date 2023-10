Ekologičtí aktivisté chválí novelu o ochraně zemědělské půdy, je to ale jen první krok

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ekologičtí aktivisté chválí novelu o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), kterou schválila tento týden vláda. Je to podle nich ale jen první krok, který sám o sobě stačit nebude. Uvedli to zástupci Hnutí Duha . Novela má zabránit výstavbě velkých logistických a nákupních center a fotovoltaických elektráren na nejkvalitnější zemědělské půdě. Zároveň zahrne část krajinných prvků, jako jsou meze, remízky nebo mokřady, do zemědělského půdního fondu a podpoří rozvoj takzvané agrovoltaiky.

"Novela zákona o ochraně ZPF přináší důležitý krok v nápravě situace, kdy jsou zemědělci i vlastníci půdy spíše demotivováni krajinné prvky na své půdě vytvářet nebo udržovat. Ministra Hladíka lze tedy za tento krok pochválit. Nicméně jedná se jen o první krok, protože mnoho problémů stále zůstává a sám tento krok k plošnější obnově krajinných prvků nepovede. Klimatická změna postupuje rychlým tempem, a nemůžeme proto na nic čekat," řekl koordinátor zemědělské kampaně Hnutí Duha Martin Rexa.

Smysluplně realizované krajinné prvky mohou podle aktivistů zabraňovat erozi, podporovat biologickou rozmanitost, zlepšovat kvalitu půdy ve svém sousedství a pomáhat zadržovat vodu v krajině. Systematická obnova krajinných prvků je podle ekologických aktivistů jedním ze stěžejních řešení adaptace krajiny na klimatickou změnu.

"Je potřeba začít odstraňovat další překážky a skutečně motivovat zemědělce i vlastníky půdy. Problematická je zejména tvorba krajinných prvků v rámci zemědělských dotací ze Společné zemědělské politiky, které jsou přitom jedním z hlavních faktorů, kterým se zemědělci v hospodaření řídí," řekl Rexa.

Agrovoltaika funguje jako fotovoltaika, pod kterou se běžně hospodaří. Konstrukce se solárními panely, pod kterými se nadále využívá zemědělská půda, by se mohly instalovat třeba nad vinicemi, chmelnicemi nebo ovocnými sady. Tam jsou plodiny více odolné vůči stínění a nejsou zapotřebí intenzivní zemědělské práce. V současné době se agrovoltaiky instalují například v Itálii a Německu.

"Nyní je potřeba ještě uzákonit efektivní sdílení elektřiny, aby mohla být hospodárně využita i elektřina, kterou příslušná farma nespotřebuje. Jen agrovoltaika však stačit nebude, do krajiny je nutné citlivě a s ohledem na zájmy ochrany přírody zasadit i větrné elektrárny, které fotovoltaiky velmi dobře doplňují. Proto je potřeba zrychlit jejich povolování a také vyčlenit akcelerační zóny, tedy místa s minimálními střety s dalšími veřejnými zájmy, kde bude povolování ještě rychlejší a jednodušší," řekl vedoucí energetického programu Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Novelu pozitivně hodnotili i zástupci Svazu moderní energetiky a Solární asociace. Podle nich pomůže výroba čisté energie i snížení emisní stopy v zemědělství. Podle ředitele společnosti Greenbuddies Consulting Petra Štajnera jde novela správným směrem, ale omezovat agrovoltaické projekty pouze na chmelnice, vinice nebo ovocné sady nedává technicky ani ekonomicky smysl.

