Ekologičtí aktivisté se obrátili na evropský soud kvůli nečinnosti 33 vlád

Jan Šimůnek 4.9.2020 14:10 Reaguje na Pavel Hanzl

Naprostá většina těch vlád, co "dělají", dělají jen samé nesmysly, typu přesunutí výrob s produkcí CO2 do zemí mimo EU, kde "se to nepočítá". A nevadí jim, že v těch zemích 3. sveta mají zpravidla stejné výrobky vyšší ekologickou i uhlíkovou stopu, než když se to vyrobí v EU s použitím nejmodernějších technologií, a i v případě energie z fosilu je tato v EU vyráběna elektrárnami s vyšší účinností převodu pálení fosilních paliv na energii.

