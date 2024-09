Ekologičtí aktivisté zablokovali vstup do známého muzea v Amsterodamu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Rijksmuseum v Amsterdamu.

Kolem 60 demonstrantů z hnutí Extinction Rebellion (Vzpoura proti vyhynutí) dnes zablokovalo vstup do známého muzea Rijksmuseum v Amsterodamu, informoval nizozemský server Dutchnews . Aktivisté po kulturní instituci žádají, aby přerušila své vazby se sponzorem, finanční skupinou ING. Rijksmuseum je nyní "až do odvolání" uzavřeno, oznámilo jeho vedení.Všichni demonstranti jsou oblečeni ve žlutém, uvedla místní televizní stanice At5. Protestující se připoutali řetězy k branám u vchodu pro pěší a cyklisty do podchodu pod budovou muzea, v němž se nachází hlavní vchod.

Požadují, aby Rijksmuseum přerušilo své spojení s finanční skupinou ING, která je jeho významným sponzorem. Aktivisté Extinction Rebellion tvrdí, že ING je spoluzodpovědná za velké záplavy, které letos v létě postihly celý svět, protože stále financuje fosilní průmysl. Ekologické hnutí už několikrát proti ING protestovalo, jednou z akcí byla podle médií například blokáda amsterodamského silničního okruhu vedle bývalého sídla ING.

"Přijímáním peněz od ING dává muzeum tomuto globálnímu znečišťovateli ovzduší možnost skrývat svou špinavou tvář za slavná umělecká díla. To musí přestat," tvrdí mluvčí nizozemské odnože hnutí Josefien van Marlenová. Extinction Rebellion odhaduje, že sponzorství ING činí přibližně 700 000 eur ročně, což je méně než 0,6 procent příjmů muzea.

"Bezpečnost návštěvníků, zaměstnanců a uměleckých sbírek je prvořadá," uvedl dnes mluvčí světoznámého muzea pro tiskovou agenturu ANP k uzavření instituce.

Rijksmuseum, kde se nachází mistrovské dílo Noční hlídka Rembrandta van Rijna (1606-1669), běžně přitahuje tisíce návštěvníků z celého světa každý den.

