https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ekologove-a-vedci-vyzvali-babise-aby-do-cela-mzp-nenominoval-nikoho-z-motoristu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Ekologové a vědci vyzvali Babiše, aby do čela MŽP nenominoval nikoho z Motoristů

9.10.2025 22:39 (ČTK)
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Wikimedia Commons
Více než 20 ekologických organizací vyzvalo předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, aby do čela ministerstva životního prostředí nenominoval nikoho z Motoristů sobě. V otevřeném dopise upozornili na to, že jejich program je v oblasti životního prostředí v rozporu s programem ANO. Žádají post obsadit někým, kdo dokáže propojit ochranu životního prostředí s rozvojem moderního průmyslu, energetiky a zemědělství a opírá se o vědecké poznatky a dialog s odborníky. Podobný otevřený dopispodepsalo a poslalo Babišovi také přes 50 profesorů a 400 vědců. Otevřené dopisy vznikly po zprávách, že možným kandidátem na ministra životního prostředí je předseda Motoristů Petr Macinka.
 
Ekologické organizce upozorňují, že program ANO slibuje vytvořit podmínky pro rozvoj solárních, větrných nebo vodních elektráren jako důležité součásti nízkoemisního energetického mixu, zatímco Motoristé plánují obnovitelným zdrojům ukončit podporu.

Motoristé sobě chtějí také opustit princip takzvané bezzásahovosti, na kterém bývalý ministr životního prostředí za ANO Richard Brabec postavil novelu zákona o ochraně přírody a jež v roce 2017 zachránila cenné části českých národních parků.

Organizace upozorňují, že hnutí ANO chce pokračovat v úspěšných programech Nová zelená úsporám a kotlíkových dotací, které pomáhají domácnostem snižovat náklady na energie a zlepšovat kvalitu ovzduší, Motoristé naopak prosazují jejich zrušení.

Program Motoristů požaduje využívání uhlí v energetice až do doby jeho přímého nahrazení jadernou energetikou, bez využívání obnovitelných zdrojů. To je podle ekologů také v rozporu s programem ANO. Dopis podepsaly organizace jako Arnika, Člověk v tísni nebo Greenpeace ČR.

Profesoři a vědci ve svém dopise žádají Babiše, aby svým rozhodnutím, kdo má vést ministerstvo životního prostředí, nezničil to, co na tomto resortu hnutí ANO v období let 2014 až 2021 odpracovalo. Podle signatářů by při nekompetentním vedení ministerstva byla ohrožena tvorba a ochrana životního prostředí i rozdělování dotací domácnostem a obcím z evropských fondů, k níž se ANO zavázalo svým voličům.

Svůj dopis dnes zaslali zároveň i prezidentu republiky Petru Pavlovi. Podle nich je i jeho úkol zajistit stabilní a dostatečně kompetentní vládu.

Na předsedu vítězné strany Andreje Babiše dopisem apelují, aby "při sestavování vlády nastavil jasné zadání, priority a mantinely, které zajistí pokračování úkolů, jež Vy i Vaši voliči chtějí posunout dopředu." Také uvádějí, že nyní zvažovaný kandidát na ministra Petr Macinka se dlouhodobě projevuje jako přesvědčený odpůrce ochrany životního prostředí a následovník exprezidenta Václava Klause, který popírá vědecké poznatky klimatologie.

Mezi signatáři dopisu jsou například František Krahulec z Botanického ústavu Akademie věd ČR (AV ČR), Martina Franková z katedry práva životního Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Hana Šantrůčková z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a Eliška Vejchodská z katedry veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

V současné době vyjednává Babiš se zástupci Motoristů sobě a hnutí SPD, kteří budou pravděpodobně tvořit novou vládu. V pátek by podle něj mohlo být jasno o rozdělení resortů. Hovoří se například o tom, že post ministra zahraničí obsadí čestný prezident Motoristů Filip Turek a kandidátem na post ministra životního prostředí by mohl být jejich předseda Petr Macinka.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
