Ekologové a vědci vyzvali Babiše, aby do čela MŽP nenominoval nikoho z Motoristů
Motoristé sobě chtějí také opustit princip takzvané bezzásahovosti, na kterém bývalý ministr životního prostředí za ANO Richard Brabec postavil novelu zákona o ochraně přírody a jež v roce 2017 zachránila cenné části českých národních parků.
Organizace upozorňují, že hnutí ANO chce pokračovat v úspěšných programech Nová zelená úsporám a kotlíkových dotací, které pomáhají domácnostem snižovat náklady na energie a zlepšovat kvalitu ovzduší, Motoristé naopak prosazují jejich zrušení.
Program Motoristů požaduje využívání uhlí v energetice až do doby jeho přímého nahrazení jadernou energetikou, bez využívání obnovitelných zdrojů. To je podle ekologů také v rozporu s programem ANO. Dopis podepsaly organizace jako Arnika, Člověk v tísni nebo Greenpeace ČR.
Profesoři a vědci ve svém dopise žádají Babiše, aby svým rozhodnutím, kdo má vést ministerstvo životního prostředí, nezničil to, co na tomto resortu hnutí ANO v období let 2014 až 2021 odpracovalo. Podle signatářů by při nekompetentním vedení ministerstva byla ohrožena tvorba a ochrana životního prostředí i rozdělování dotací domácnostem a obcím z evropských fondů, k níž se ANO zavázalo svým voličům.
Svůj dopis dnes zaslali zároveň i prezidentu republiky Petru Pavlovi. Podle nich je i jeho úkol zajistit stabilní a dostatečně kompetentní vládu.
Na předsedu vítězné strany Andreje Babiše dopisem apelují, aby "při sestavování vlády nastavil jasné zadání, priority a mantinely, které zajistí pokračování úkolů, jež Vy i Vaši voliči chtějí posunout dopředu." Také uvádějí, že nyní zvažovaný kandidát na ministra Petr Macinka se dlouhodobě projevuje jako přesvědčený odpůrce ochrany životního prostředí a následovník exprezidenta Václava Klause, který popírá vědecké poznatky klimatologie.
Mezi signatáři dopisu jsou například František Krahulec z Botanického ústavu Akademie věd ČR (AV ČR), Martina Franková z katedry práva životního Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Hana Šantrůčková z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a Eliška Vejchodská z katedry veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
V současné době vyjednává Babiš se zástupci Motoristů sobě a hnutí SPD, kteří budou pravděpodobně tvořit novou vládu. V pátek by podle něj mohlo být jasno o rozdělení resortů. Hovoří se například o tom, že post ministra zahraničí obsadí čestný prezident Motoristů Filip Turek a kandidátem na post ministra životního prostředí by mohl být jejich předseda Petr Macinka.
