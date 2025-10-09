https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/kolektiv-autoru-nedelejte-kozla-zahradnikem.pres-450-vedcu-pise-andreji-babisovi-ohledne-obsazeni-ministerstva-zivotniho
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Kolektiv autorů: Nedělejte kozla zahradníkem. Přes 450 vědců píše Andreji Babišovi ohledně obsazení postu ministra životního prostředí

9.10.2025 | Kolektiv autorů |
Budova ministerstva životního prostředí v Praze.
Budova ministerstva životního prostředí v Praze.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Packa / Wikimedia Commons
Více než 50 profesorů a profesorek a další čtyři stovky docentů a vědců přírodovědných oborů, práva či politologie signovalo a zaslalo otevřený dopis Andreji Babišovi. Žádají jej, aby svým rozhodnutím, kdo má vést Ministerstvo životního prostředí, nezničil to, co na tomto resortu ANO v období let 2014 až 2021 odpracovalo. Signatáři varují, že rozklad ministerstva, který Motoristé sobě suverénně anoncují, není v jeho zájmu ani v zájmu občanů.
 
V otevřeném dopise uvádíme, že „nové vedení ministerstva se bude podepisovat na reputaci celé vlády. Strana, která ho dostane na starost, by měla dodržovat program ANO a rozvíjet výsledky, které ANO řadu let budovalo.“

Při nekompetentním vedení resortu by byla ohrožena tvorba a ochrana životního prostředí i rozdělování dotací domácnostem a obcím z evropských fondů, k níž se ANO zavázalo svým voličům. Na předsedu vítězné strany Andreje Babiše dopisem apelujeme, aby „při sestavování vlády nastavil jasné zadání, priority a mantinely, které zajistí pokračování úkolů, jež Vy i Vaši voliči chtějí posunout dopředu.“

Nyní zvažovaný kandidát na ministra pan Petr Macinka se dlouhodobě projevuje jako přesvědčený odpůrce ochrany životního prostředí a následovník Václava Klause, popírajícího vědecké poznání klimatologie. Nelze proto čekat, že by pečoval o odborně zakotvený zájem mu potenciálně svěřeného rezortu.

Dopis jsme 8. října zaslali zároveň i prezidentu republiky Petru Pavlovi, protože zajistit stabilní a dostatečně kompetentní vládu je i jeho úkol.

reklama
 
Kolektiv autorů

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Dále čtěte |
Sídlo MŽP v Praze - Vršovicích. Zdeňka Vítková Ekolist.cz Motoristé v čele MŽP by mohli podle ekologických organizací ohrozit přírodu i zdraví lidí Pokládání izolace Foto: Lisa S. Shutterstock Snížit náklady na energie v nemocnicích a školách má 300 milionů korun ve formě dotací Ministerstvo zemědělství Foto: ŠJů Wikimedia Commons Koalice Spolu navrhuje převody některých kompetencí mezi ministerstvy

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Pavel Kmoch: Reakce na tzv. otevřený dopis Ivana Breziny

Michal Hořejší: Los, který se stal Emilem, aneb O bezvýchodné krizi české krajiny

Diskuse: 85

Odborníci: Nový ministr zemědělství bude nejspíš z hnutí ANO, možná i šéf svazu

Diskuse: 11

Spor o kácení vzácných bučin v Krušných horách s firmou Royal Pine skončil

Diskuse: 9

Martin Říha: Pořad cyklu „Nedej se“ o honu na Jelení louky tentokrát „trefil kozla“

Diskuse: 11

Na třech vodních tocích v Novohradských horách a na Šumavě obnovily Lesy ČR přirozený vodní režim

V parku Javorka v České Třebové roste wellness hotel, místní mají smíšené pocity

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist