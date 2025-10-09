Kolektiv autorů: Nedělejte kozla zahradníkem. Přes 450 vědců píše Andreji Babišovi ohledně obsazení postu ministra životního prostředí
Při nekompetentním vedení resortu by byla ohrožena tvorba a ochrana životního prostředí i rozdělování dotací domácnostem a obcím z evropských fondů, k níž se ANO zavázalo svým voličům. Na předsedu vítězné strany Andreje Babiše dopisem apelujeme, aby „při sestavování vlády nastavil jasné zadání, priority a mantinely, které zajistí pokračování úkolů, jež Vy i Vaši voliči chtějí posunout dopředu.“
Nyní zvažovaný kandidát na ministra pan Petr Macinka se dlouhodobě projevuje jako přesvědčený odpůrce ochrany životního prostředí a následovník Václava Klause, popírajícího vědecké poznání klimatologie. Nelze proto čekat, že by pečoval o odborně zakotvený zájem mu potenciálně svěřeného rezortu.
Dopis jsme 8. října zaslali zároveň i prezidentu republiky Petru Pavlovi, protože zajistit stabilní a dostatečně kompetentní vládu je i jeho úkol.
