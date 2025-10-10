Petra Kolínská: Výzva ekologických organizací předsedovi ANO k postu ministra životního prostředí
Vážený pane předsedo Babiši,
obracíme se na Vás v souvislosti s veřejně dostupnou informací, že kandidátem na pozici ministra životního prostředí ve Vaší vládě by měl být představitel strany Motoristé sobě.
Rádi bychom Vás upozornili, že postoje této strany v oblasti životního prostředí jsou v rozporu s programem hnutí ANO i zájmy České republiky.
• Motoristé sobě chtějí opustit princip tzv. bezzásahovosti, na kterém bývalý ministr životního prostředí za ANO Richard Brabec postavil novelu zákona o ochraně přírody a jež v roce 2017 zachránila nejcennější části českých národních parků.
• Program ANO slibuje vytvořit podmínky pro rozvoj solárních, větrných nebo vodních elektráren jako důležité součásti nízkoemisního energetického mixu, zatímco Motoristé plánují obnovitelným zdrojům ukončit podporu.
• ANO chce pokračovat v úspěšných programech Nová zelená úsporám a kotlíkových dotací, které pomáhají domácnostem snižovat náklady na energie a zlepšovat kvalitu ovzduší, zatímco Motoristé prosazují jejich zrušení.
• Motoristé požadují využívání uhlí v energetice až do doby jeho přímého nahrazení jadernou energetikou, bez využívání obnovitelných zdrojů. To je nejen v rozporu s programem ANO, ale jedná se o zcela nereálný plán, navíc udržování uhelných elektráren by zdražilo elektřinu všem spotřebitelům.
Z průzkumů vyplývá, že velká většina občanů si přeje zdravé prostředí, pestrou krajinu, slušné zacházení se zvířaty a rozvoj moderní domácí energetiky – tedy cíle, které odráží program hnutí ANO i konkrétní závazky České republiky. Vedení resortu životního prostředí by proto mělo být svěřeno člověku, který rozumí těmto závazkům i jejich ekonomickým souvislostem, dokáže propojit ochranu prostředí s rozvojem moderního průmyslu, energetiky a zemědělství, opírá se o vědecké poznatky a dialog s odborníky, umí komunikovat napříč sektory a hledat praktická řešení v zájmu dlouhodobé prosperity země.
Věříme, že i pro Vás je důležité, aby Česká republika byla moderní, prosperující a zdravá země, a že post ministra životního prostředí svěříte osobnosti, která bude tuto vizi kompetentně naplňovat.
S úctou
Petra Kolínská, ředitelka Zeleného kruhu
Tento dopis výslovně podporují tyto organizace:
Arnika
Beleco, z.s.
Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z.s.
Centrum pro dopravu a energetiku
Česká společnost ornitologická
Čisté nebe o.p.s.
Člověk v tísni
Děti Země
Greenpeace ČR
Hnutí Brontosaurus
Hnutí DUHA
Klimatická koalice
Limity jsme my
Na mysli
Nadace na ochranu zvířat
NESEHNUTÍ
OBRAZ
Pěšky městem, z. s.
Síť středisek ekologické výchovy Pavučina
Společnost pro trvale udržitelný život - STUŽ
Společnost pro zvířata
Středisko ekologické výchovy SEVER
Svoboda zvířat
Zelený kruh
Tonda Selektoda10.10.2025 11:12
Ale přihlásit se do voleb, předložit svůj volební program a po zvolení, nést za něco též i svou odpovědnost, tož to ani omylem!
Dorian Černý10.10.2025 12:21 Reaguje na Tonda Selektoda
Jan Šimůnek10.10.2025 11:35
Radek Čuda10.10.2025 11:35
Navíc ať tam bude kdo bude, tak bude furt jen ministr, tedy bude odpovědný premiérovi, který jej může kdykoli sestřelit a i jako ministr bude ten dotyčný muset respektovat platnou legislativu, kterou si sám nezmění.
Ve Vrškách už seděli různí exoti, takže pokud k tomu dojde i tentokrát, tak zase taková změna to nebude a fakt by bylo líp do toho Bábovi nekecat a kritizovat až pokud k nějakým průserům dojde.
Takhle velkouzenáře akorát tak naprdnete a na just udělá pravý opak toho, co chcete.