https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petra-kolinska-vyzva-ekologickych-organizaci-predsedovi-ano-k-postu-ministra-zivotniho-prostredi
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Petra Kolínská: Výzva ekologických organizací předsedovi ANO k postu ministra životního prostředí

10.10.2025 | Petra Kolínská |
Diskuse: 4
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Wikimedia Commons
Dvacet čtyři ekologických organizací vyzvalo předsedu Hnutí ANO, aby do čela Ministerstva životního prostředí nominoval osobnost, která dokáže propojit ochranu životního prostředí s rozvojem moderního průmyslu, energetiky a zemědělství a opírá se o vědecké poznatky a dialog s odborníky. Ekologové upozorňují také na to, že program Motoristů sobě je v oblasti životního prostředí v rozporu s programem ANO.
 

Vážený pane předsedo Babiši,

obracíme se na Vás v souvislosti s veřejně dostupnou informací, že kandidátem na pozici ministra životního prostředí ve Vaší vládě by měl být představitel strany Motoristé sobě.

Rádi bychom Vás upozornili, že postoje této strany v oblasti životního prostředí jsou v rozporu s programem hnutí ANO i zájmy České republiky.

• Motoristé sobě chtějí opustit princip tzv. bezzásahovosti, na kterém bývalý ministr životního prostředí za ANO Richard Brabec postavil novelu zákona o ochraně přírody a jež v roce 2017 zachránila nejcennější části českých národních parků.

• Program ANO slibuje vytvořit podmínky pro rozvoj solárních, větrných nebo vodních elektráren jako důležité součásti nízkoemisního energetického mixu, zatímco Motoristé plánují obnovitelným zdrojům ukončit podporu.

• ANO chce pokračovat v úspěšných programech Nová zelená úsporám a kotlíkových dotací, které pomáhají domácnostem snižovat náklady na energie a zlepšovat kvalitu ovzduší, zatímco Motoristé prosazují jejich zrušení.

• Motoristé požadují využívání uhlí v energetice až do doby jeho přímého nahrazení jadernou energetikou, bez využívání obnovitelných zdrojů. To je nejen v rozporu s programem ANO, ale jedná se o zcela nereálný plán, navíc udržování uhelných elektráren by zdražilo elektřinu všem spotřebitelům.

Z průzkumů vyplývá, že velká většina občanů si přeje zdravé prostředí, pestrou krajinu, slušné zacházení se zvířaty a rozvoj moderní domácí energetiky – tedy cíle, které odráží program hnutí ANO i konkrétní závazky České republiky. Vedení resortu životního prostředí by proto mělo být svěřeno člověku, který rozumí těmto závazkům i jejich ekonomickým souvislostem, dokáže propojit ochranu prostředí s rozvojem moderního průmyslu, energetiky a zemědělství, opírá se o vědecké poznatky a dialog s odborníky, umí komunikovat napříč sektory a hledat praktická řešení v zájmu dlouhodobé prosperity země.

Věříme, že i pro Vás je důležité, aby Česká republika byla moderní, prosperující a zdravá země, a že post ministra životního prostředí svěříte osobnosti, která bude tuto vizi kompetentně naplňovat.

S úctou

Petra Kolínská, ředitelka Zeleného kruhu

Tento dopis výslovně podporují tyto organizace:

Arnika
Beleco, z.s.
Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z.s.
Centrum pro dopravu a energetiku
Česká společnost ornitologická
Čisté nebe o.p.s.
Člověk v tísni
Děti Země
Greenpeace ČR
Hnutí Brontosaurus
Hnutí DUHA
Klimatická koalice
Limity jsme my
Na mysli
Nadace na ochranu zvířat
NESEHNUTÍ
OBRAZ
Pěšky městem, z. s.
Síť středisek ekologické výchovy Pavučina
Společnost pro trvale udržitelný život - STUŽ
Společnost pro zvířata
Středisko ekologické výchovy SEVER
Svoboda zvířat
Zelený kruh

reklama
 
foto - Kolínská Petra
Petra Kolínská
Autorka je ředitelkou Zeleného kruhu, asociace ekologických nevládních organizací.

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Dále čtěte |
Sídlo MŽP v Praze - Vršovicích. Zdeňka Vítková Ekolist.cz Motoristé v čele MŽP by mohli podle ekologických organizací ohrozit přírodu i zdraví lidí Pokládání izolace Foto: Lisa S. Shutterstock Snížit náklady na energie v nemocnicích a školách má 300 milionů korun ve formě dotací Ministerstvo zemědělství Foto: ŠJů Wikimedia Commons Koalice Spolu navrhuje převody některých kompetencí mezi ministerstvy
Další články autora |
Petra Kolínská: Rozmáhá se nám tu takový nešvar Petra Kolínská: Poprask nad zcela krotkým návrhem vlády více chránit tu nejcennější půdu Petra Kolínská: Města zezelenají, když občané nebudou zdržovat

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (4)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

TS

Tonda Selektoda

10.10.2025 11:12
Jo, vyzývat, poukazovat, obstruovat, klást požadavky, natahovat ruce za dotacemi a za dary sponzorů, atd. Tak, to by jim šlo.
Ale přihlásit se do voleb, předložit svůj volební program a po zvolení, nést za něco též i svou odpovědnost, tož to ani omylem!
Odpovědět
Dorian Černý

Dorian Černý

10.10.2025 12:21 Reaguje na Tonda Selektoda
Na vaše jakešovský pindy jsme tu čekali!
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.10.2025 11:35
Je mi líto, naprostá většina podepsaných organizací jsou škůdci, jejichž činnost by měla být omezena. Třeba i tím, že jim nový ministr ŽP ucvakne penězovody ze státní pokladny.
Odpovědět

Radek Čuda

10.10.2025 11:35
Boha jeho ... nemáte vyzývat, měli jste za to vzít a vyhrát volby a bylo by.

Navíc ať tam bude kdo bude, tak bude furt jen ministr, tedy bude odpovědný premiérovi, který jej může kdykoli sestřelit a i jako ministr bude ten dotyčný muset respektovat platnou legislativu, kterou si sám nezmění.

Ve Vrškách už seděli různí exoti, takže pokud k tomu dojde i tentokrát, tak zase taková změna to nebude a fakt by bylo líp do toho Bábovi nekecat a kritizovat až pokud k nějakým průserům dojde.

Takhle velkouzenáře akorát tak naprdnete a na just udělá pravý opak toho, co chcete.
Odpovědět

Nejčtenější články

Pavel Kmoch: Reakce na tzv. otevřený dopis Ivana Breziny

Romana Šonková: Rostoucí hrozba velkochovu chobotnic a rozšiřování akvakultury masožravých živočichů odhalena

Diskuse: 7

V parku Javorka v České Třebové roste wellness hotel, místní mají smíšené pocity

Michal Hořejší: Los, který se stal Emilem, aneb O bezvýchodné krizi české krajiny

Diskuse: 89

Odborníci: Nový ministr zemědělství bude nejspíš z hnutí ANO, možná i šéf svazu

Diskuse: 11

Na třech vodních tocích v Novohradských horách a na Šumavě obnovily Lesy ČR přirozený vodní režim

Na Čerchově se otevřela horská chata

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist