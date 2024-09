Petra Kolínská: Rozmáhá se nám tu takový nešvar

Petr Eko 26.9.2024 08:24

Paní ředitelko, nevím, jakou máte profesi - čím se skutečně živíte, ale zajímalo by mě, zda jste v životě vyprojektovala aspon jeden smylusplný projekt, prošla všemi připomínkami a setkala se tady s problémy, které trápí projektanty.

Čili zda jste byla v opačné pozici.

Pokud ne, pak muluvíte stylem "Sytý hladovému nevěří" a Vaše myšlení tomu i odpovídá.

Ono stačí jeden "prudič", který prostě stavbu nechce a HOTOVO a záminky si vždy najde. Tam strom, tam rybku, tam broučka.

Lituji ty projektanty, co musí projektovat stavby ve volné přírodě, tam to je na zbláznění.

Takže at to uzavřu - běžte aspon na půl roku na stáž do nějaké větší projekční firmy a ověřte si na vlastní kůži, jak těžký je někdy život projetanta. Takový, že pomalu vymíráme, protož vy mladí tuto profesi moc nemusíte.

