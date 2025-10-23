https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petra-kolinska-dnes-se-bude-jednat-o-kontrarevoluci
Petra Kolínská: Dnes se bude jednat o kontrarevoluci

23.10.2025 | Petra Kolínská |
Diskuse: 6
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Wikimedia Commons
Dnešní jednání o programovém prohlášení se má věnovat také tématům životního prostředí. V této souvislosti je potřeba připomenout některé části volebního programu Motoristů sobě a výroky jejich předsedy, který usiluje o post ministra životního prostředí.
 
Předseda Motoristů Petr Macinka označil Ministerstvo životního prostředí za „brzdu pokroku“, která „vše komplikuje a kvůli níž není možné v Česku udělat vůbec nic“. Na ministerstvu je podle něj „potřeba udělat nějakou kontrarevoluci“.

Ministerstvo přitom v rozporu se slovy pana Macinky rozděluje finance na nové technologie, inovace, obnovitelné zdroje, rozvoj energetické infrastruktury, podporu moderních ekonomických odvětví, zvyšování energetické účinnosti, zateplování či spravedlivé transformace uhelných regionů a celých průmyslových odvětví (například teplárenství).

Ekology na ministerstvu pak předseda Motoristů nazval „fanatickými ideology“, kteří „nechtějí chránit přírodu, ale bojovat s klimatem“. Ve skutečnosti na ministerstvu a v úřadech, které pod něj spadají, pracují úředníci a úřednice, kteří se řídí zákony, evropskými směrnicemi, mezinárodními smlouvami a strategiemi, které schválila vláda.

V programu Motoristé tvrdí, že „Ochrana přírody má být založena na vědeckých faktech“, ale zároveň odmítají vědecké poznatky o změně klimatu nebo například chtějí opustit vědecky podložený princip bezzásahovosti v ochraně přírody, čímž ohrožují národní parky, nejcennější části naší přírody a biologickou rozmanitost.

Ve volebním programu mají Motoristé uvedeno: „MŽP musí přestat brzdit rozvoj a začít vytvářet podmínky pro udržitelný růst průmyslu“. To je v rozporu s kompetenčním zákonem, který ukládá MŽP být ústředním orgánem státní správy pro ochranu různých složek životního prostředí.

Výše uvedené výroky a programové cíle diskvalifikují pana Macinku pro vyjednávání o směřování resortu. MŽP má být protiváhou resortům, jako je doprava či průmysl, a podílet se na hledání rovnováhy mezi zájmy průmyslu na jedné straně a ochrany životního prostředí a zdraví lidí na straně druhé, nikoli umetat cestu uhelným miliardářům, skládkařům a dalším velkým znečišťovatelům.

Výše uvedené citáty jsou z pořadu Macinka: Ministerstvo životního prostředí je největší brzdou české prosperity | Chuť moci #109 a volebního programu Motoristů.

foto - Kolínská Petra
Petra Kolínská
Autorka je ředitelkou Zeleného kruhu, asociace ekologických nevládních organizací.

RV

Richard Vacek

23.10.2025 12:51
Podstatné je, aby zadlužená republika omezila dotace. To, že se ozývají hlavně to, kterých se to nejvíc dotkne, je normální. Ale nejprve je potřeba zajistit vyrovnaný rozpočet - to je to, na co cílí nová vláda.
Odpovědět
PE

Petr Elias

23.10.2025 13:25 Reaguje na Richard Vacek
Tak to je fakt brutálně dobrý vtip. Už vidím, jak STBák a mastná dlužena budou usilovat o vyrovnaný rozpočet. Tomu snad nevěří ani marmeládou nejvíc natlačení koblížci, ne? :D
Odpovědět
RV

Richard Vacek

23.10.2025 13:39 Reaguje na Petr Elias
Proto je potřeba být konzistentní. Pokud kritizuji motoristy kvůli tomu, že prosadí "špatný" vztah k životnímu prostředí, tak nemohu přehlédnout, že v tom samém programu mají vyrovnané finance.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

23.10.2025 12:54
zelené plačky mají trénink.
Odpovědět
PE

Petr Elias

23.10.2025 13:26 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Tak neplač...
Odpovědět
PE

Petr Elias

23.10.2025 13:27
Kámoš hranatého nácka tam prostě nemá co dělat ... ;)
Odpovědět

