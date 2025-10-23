Petra Kolínská: Dnes se bude jednat o kontrarevoluci
Ministerstvo přitom v rozporu se slovy pana Macinky rozděluje finance na nové technologie, inovace, obnovitelné zdroje, rozvoj energetické infrastruktury, podporu moderních ekonomických odvětví, zvyšování energetické účinnosti, zateplování či spravedlivé transformace uhelných regionů a celých průmyslových odvětví (například teplárenství).
Ekology na ministerstvu pak předseda Motoristů nazval „fanatickými ideology“, kteří „nechtějí chránit přírodu, ale bojovat s klimatem“. Ve skutečnosti na ministerstvu a v úřadech, které pod něj spadají, pracují úředníci a úřednice, kteří se řídí zákony, evropskými směrnicemi, mezinárodními smlouvami a strategiemi, které schválila vláda.
V programu Motoristé tvrdí, že „Ochrana přírody má být založena na vědeckých faktech“, ale zároveň odmítají vědecké poznatky o změně klimatu nebo například chtějí opustit vědecky podložený princip bezzásahovosti v ochraně přírody, čímž ohrožují národní parky, nejcennější části naší přírody a biologickou rozmanitost.
Ve volebním programu mají Motoristé uvedeno: „MŽP musí přestat brzdit rozvoj a začít vytvářet podmínky pro udržitelný růst průmyslu“. To je v rozporu s kompetenčním zákonem, který ukládá MŽP být ústředním orgánem státní správy pro ochranu různých složek životního prostředí.
Výše uvedené výroky a programové cíle diskvalifikují pana Macinku pro vyjednávání o směřování resortu. MŽP má být protiváhou resortům, jako je doprava či průmysl, a podílet se na hledání rovnováhy mezi zájmy průmyslu na jedné straně a ochrany životního prostředí a zdraví lidí na straně druhé, nikoli umetat cestu uhelným miliardářům, skládkařům a dalším velkým znečišťovatelům.
Výše uvedené citáty jsou z pořadu Macinka: Ministerstvo životního prostředí je největší brzdou české prosperity | Chuť moci #109 a volebního programu Motoristů.
