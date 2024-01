Petra Kolínská: Poprask nad zcela krotkým návrhem vlády více chránit tu nejcennější půdu

vaber 29.1.2024 09:27

Opatření začne platit až za 5 let od schválení ,aby bylo možno dostavět,

vláda má vekou starost o stavebníky ,co má povolení ke stavbě společného s dostavbou ,ty kdo mají stavební povolení nezajímá ,že od zítra už další stavebníci nové povolení nedostanou ,ti co povolení mají snad mohou stavět i když zákon už zakáže vydávání dalších povolení,

tak skladová hala se staví 5let?

další ,, zákaz,, na nejkvalitnější půdě nelze umisťovat stavby pro obchod nebo skladování, pokud jsou větší než 1 ha,

1ha je 100x100m to je stavda jak kráva, s prominutím a co brání takovou ještě větší stavbu uměle rozdělit a časem spojit a proč jsou tak velké nezastavěné plochy kolem již postavených hal,

je to zákon ,aby se zavřela huba veřejnosti ,ale ve skutečnosti nic neomezuje

