Ekologové přijímají nominace na anticenu Ropák a anitiekologický výrok Zelená perla

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Děti Země Ropák za rok 2018, Jan Skalický.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Děti Země – Brno vyhlašují již 28. ročník ankety o antiekologický čin Ropák a jubilejní 25. ročník ankety o antiekologický výrok Zelená perla za rok 2019. Kandidáty může do půlnoci v pátek 12. června 2020 posílat kdokoliv, pokud uvede jejich jména a důvod navržení, resp. citaci výroku.

Ropáka 2018 získal předseda představenstva Vodní cesty, a. s., a předseda Asociace D-O-L Jan Skalický a Zelenou perlu 2018 zastupitel Děčína, náměstek hejtmana a poslanec Jaroslav Foldyna. Výsledky obou anket budou zveřejněny v pátek 26. června 2020 v 11 hodin na tiskové konferenci v Brně. Anketa Ropák je nejstarší novodobou anketou o nějakou významnou a mediálně známou anticenu. Antiekologický výrok bude vyhlášen již po pětadvacáté.

„Mezi žhavými kandidáty na Ropáka může být například ministryně pro místní rozvoj a poslankyně za hnutí ANO Klára Dostálová, a to za přípravu věcného záměru nového stavebního zákona, který jednak opět omezuje efektivní účast veřejnosti při povolování staveb a jednak výrazně snižuje ochranu různých veřejných zájmů na úkor rychlého a snadného vydání povolení,“ říká koordinátor obou anket Miroslav Patrik z Dětí Země – Brno, podle kterého se v nominacích jistě objeví třeba i ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Podle něho je silnou kandidátkou na Zelenou perlu opět ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, která v článku s názvem „Ministryně Dostálová: Stavební řízení si pohlídá stát, obce mohou být podjaté“ ze dne 15. 2. 2019 tvrdila následující: „Nesmí se stát, že se u stavebního řízení najednou objeví sysel nebo jiné chráněné zvíře a celé řízení se zruší. Dneska se prý „syslové“ různě převážejí jen proto, aby se zabránilo výstavbě.“

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Děti Země Zelenou perlu za rok 2018 získal Jaroslav Foldyna.

U kandidáta na Ropáka roku je nutné uvést důvod, tzn. prosazování nějakého škodlivého záměru, vydání závažného rozhodnutí nebo hlavní podíl na realizaci nějaké „antiekologické“ stavby. Loni bylo do ankety nominováno 12 osob. U kandidáta na Zelenou perlu je nutné uvést jméno autora výroku a jeho text a zdroj. Loni bylo zasláno 40 výroků.

Titul Ropák 2018 získal předseda představenstva Vodní cesty, a. s., a předseda Asociace D-O-L Jan Skalický za podporu výstavby plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe do roku 2045 podle výsledků studie proveditelnosti z října 2018, ačkoliv jeho přínosy z dopravy tvoří jen asi 10 procent a došlo by k obrovskému zásahu do říčních ekosystémů a do řady chráněných území. Druhým důvodem byla jeho podpora plavebního kanálu u Přelouče, který by zničil biotopy více než sedmdesáti zvláště chráněných druhů organismů, včetně modrásků očkovaných a bahenních.

Vítězem ankety Zelená perla 2018 se stal zastupitel Děčína, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a poslanec za ČSSD Jaroslav Foldyna, který ve svém projevu v Poslanecké sněmovně dne 29. 6. 2018 k novele zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby liniových staveb na podporu jezu u Děčína tvrdil následující: „Jeďte se podívat dneska do Gabčíkova, kam třetina Evropy jezdí na dovolenou. Je to tam nádherné.“

reklama