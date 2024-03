Elektrárna Kořensko napojená na vodu z Temelína vyrobila loni víc elektřiny

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vodní elektrárna Kořensko, jejíž turbínu pohání odpadní voda z jaderné elektrárny Temelín, vyrobila loni 2099 megawatthodin (MWh) elektřiny. Je to nepatrně více než v minulých letech. Turbínu pohání voda, kterou Jaderná elektrárna Temelín vrací do Vltavy, informoval mluvčí elektrárny Marek Sviták.

Elektřina by stačila pro roční spotřebu menšího českého města. "Je to příklad toho, jak se jaderné a obnovitelné zdroje vzájemně doplňují. V Dukovanech zase třetím rokem funguje unikátní parkoviště zastřešené fotovoltaickými panely. A s ohledem na to, že jádro a obnovitelé zdroje budou v následujících letech tvořit základ české energetiky, tak podobné projekty budou vznikat čím dál častěji," uvedl člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Skupiny ČEZ Bohdan Zronek.

Vltavskou vodu do areálu temelínské elektrárny dopravují čerpadla z čerpací stanice Hněvkovice. O pár kilometrů dál ji do koryta nejdelší české řeky vrací jihočeská elektrárna právě díky malé vodní elektrárně Kořensko. V provozu je od roku 1999, dosud vyrobila 44.500 MWh elektřiny. Elektřinu, kterou Kořensko vyrobí za rok, zvládne Temelín za hodinu.

