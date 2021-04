Elektrárna Opatovice pokračuje v přípravě výstavby velké spalovny odpadu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Petr1888 / Petr1888 / Wikimedia Commons Elektrárna Opatovice má pro vybudování spalovny výhodné umístění. Má velmi dobré dopravní napojení a leží mezi dvěma stotisícovými krajskými městy. V Opatovicích se však lidé v roce 2006 v referendu vyjádřili proti spalovně.

Elektrárna Opatovice pokračuje v přípravě výstavby velké spalovny komunálního odpadu. Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) by sloužilo pro likvidaci odpadků z rozsáhlého území.Využívat by ji měla hlavně blízká krajská města. Například Pardubice jsou plánu nakloněné, řekl ČTK náměstek primátora Jan Nadrchal (ANO).

"Služby města Pardubic si nechaly zpracovat odpadovou studii, z které v podstatě vychází, že pro nás by ZEVO bylo nejlepším řešením. Co se týče komunálního odpadu, který se už nedá vytřídit, by to asi bylo nejefektivnější," uvedl Nadrchal. Pokud by spalovna v Opatovicích nevznikla, musely by Pardubice podle něj zřejmě časem vozit odpad ke spálení do podobných zařízení například v Praze, Mělníku nebo Brně, což by bylo nákladnější. Poplatky za skládkování se totiž budou postupně výrazně zvyšovat.

Elektrárna si zpracovala pro záměr studii bilance odpadů a postupně jedná s městy, obcemi a jejich sdruženími v dojezdové vzdálenosti. "Změny v odpadové legislativě zásadně ovlivnily smýšlení vedení měst a obcí a vedly k přehodnocení možností nakládání s komunálním odpadem," uvedla mluvčí elektrárny Hana Počtová. Kromě Pardubic se první informační schůzky konaly i v Chrudimi, Svitavách, Hlinsku nebo Vysokém Mýtě. Také Hradec Králové, kam společnost dodává podstatnou část vyrobeného tepla, se snaží získat co nejvíce podkladů, aby se mohl kompetentně rozhodnout, řekla ČTK mluvčí magistrátu Kateřina Šmídová.

Elektrárna počítá s tím, že by byla investorem i provozovatelem spalovny, poskytne pro ni pozemek i napojení na infrastrukturu. Podle Počtové by zařízení mělo mít kapacitu pro spálení 150 000 tun odpadu ročně, ze studie však vyplývá, že by jej v roce 2030 mohlo vznikat až dvojnásobné množství. Spalovna by byla pro elektrárnu doplňkovým zdrojem k zemnímu plynu, kterým chce postupně nahradit dosavadní hnědé uhlí. "Výkon ZEVO odpovídá možnosti pokrytí dodávek tepla a elektrické energie domácností krajského města," uvedla Počtová. Výše budoucí investice se odhaduje na několik miliard korun, spuštění zkušebního provozu elektrárna předpokládá v roce 2028.

Elektrárna Opatovice má pro vybudování spalovny výhodné umístění. Má velmi dobré dopravní napojení včetně příjezdu od dálnice D11 a v budoucnu i D35 a leží mezi dvěma stotisícovými krajskými městy. Disponuje vybudovanou železniční vlečkou a rozvody dálkového vytápění, které využívají desítky tisíc obyvatel a firem v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudimi.

V Opatovicích se lidé v roce 2006 v referendu postavili proti tomu, aby obec souhlasila s umístěním velké spalovny odpadů na svém území. Měla mít kapacitu 90 000 tun ročně, výhledově i dvojnásobnou. Zastupitelstvo obce už předtím se vstupem do společnosti pro výstavbu spalovny souhlasilo, obyvatelé si však vynutili místní hlasování a záměr odmítli. O rok dříve spalovnu v referendu odmítla také sousední obec Čeperka.

Odmítavé stanovisko obce je stále v platnosti. Jak v minulosti ČTK řekl starosta Pavel Kohout, dokud lidé nerozhodnou v referendu jinak a nepřehodnotí své stanovisko, je pro něj původní výsledek závazný.

