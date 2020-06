Elektromobily nás nevytrhnou

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | goodfreephotos Poptávka po kovech na výrobu elektromobily nestačí nabídce. Na snímku povrchovů důl na měď na Kypru.

Elektromobily jsou jen tak čisté a prospěšné, jako zdroj, ze kterého získávají energii. Bohužel, problémy jsou i s jejich bateriemi, které nejsou zrovna eko. A na to, abychom nahradili flotilu všech osobních vozů na světě elektroauty, nemáme ani dost čisté energie, ani materiálu. Píše o tom TreeHugger

I když je s globálními počty vždycky potíž, hodí se vědět, že v roce 1976 jezdilo po silnicích celého světa něco kolem 342 milionů automobilů. O dvacet let později to bylo už 670 milionů. Někdy kolem roku 2016 jsme překonali 1,4 miliardy a predikce do budoucna hovoří o 2,8 miliardách automobilů v roce 2036. Vy tehdy možná autem jezdit nebudete, ale každý třetí člověk z 8,7 miliard obyvatel planety Země ano. A nezamává s tím nejspíš žádná pandemie a ekonomické krize.

Rapidní nárůst počtu vozů je pak asi nejnázornější odpovědí na to, proč nás do budoucna nevytrhnou elektromobily. Pro jejich konstrukci na planetě totiž nemáme dost materiálu.

Kde vzít a nekrást?

Poprvé na to hlasitěji upozornil v roce 2019 profesor Richard Herrington z Muzea přírodní historie, když se pokusil aplikovat model všeobecné elektromobility na příkladu světa a Velké Británie. Ze svých výpočtů vynechal vozy nákladní i jednostopé, a soustředil se čistě na flotilu osobních vozů, brázdících anglické silnice. A samozřejmě na předpoklad, že by všechny do roku 2035 byly nahrazeny elektromobily, vybavené těmi momentálně nejefektivnějšími bateriemi.

Co by k tomu bylo zapotřebí? Zhruba 207 900 tun kobaltu, 264 600 tun uhličitanu lithného, 7200 tun neodymu a dysprosia. A 2 362 500 tun mědi. V čem je háček?

Čísla odráží dvojnásobek současné globální produkce kobaltu, celosvětovou produkci neodymu, třetinu světové produkce lithia a polovinu těžby mědi. Jen v kobaltu by elektromobilizace britských silnic spolkla spotřebu celé Evropy.

Vztaženo na elektromobilitu světovou by musela globální těžba neodymu a dysprosia, vzácných zemních minerálů, narůst o 70 %, výroba mědi by musela být dvojnásobná a až 3,5krát by musela narůst těžba kobaltu, abychom to do roku 2050 všichni nějak zvládli. Tím to ale nekončí.

Těžba a zpracování vzácných kovů, potřebných pro výrobu baterií, je totiž energeticky velmi náročná.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Sopotnicki / Shutterstock Provoz elektromobilů bude vždy jen tak čistý, jako bude zdroj jejich energie

Výroba čistých vozů není čistá, ani zadarmo

Za tunou kobaltu stojí účet v podobě 7–8 tisíc kWh. U mědi je to kolem 9000 kWh na tunu, a u vzácných kovů pak kolem 3550 kWh. Obměnit stávajících 31,5 milionu osobních automobilů na britských silnicích by si vyžádalo 22,5 TWh energie, jen k produkci kovů potřebných na stavbu baterií. To je 6 % celoroční celonárodní britské spotřeby energií.

Vztaženo na celý svět? Čtyřnásobek celé britské produkce energie (která činí kolem 35 GW). To celé jen na výrobu baterií. Globální výměna stávajících vozů za elektromobily je pochopitelně i o dalších materiálech: hliníku, niklu, oceli. A i jejich těžba a zpracování si žádá energii.

A samozřejmě, že provoz elektromobilů bude vždy jen tak čistý, jako bude zdroj jejich energie. Pokukujete po těch obnovitelných, tedy solárních farmách a větrných elektrárnách? Výtečně. Ale zrovna na jejich konstrukci potřebujete ty samé vzácné zemní kovy a materiály (od nejčistšího křemíku, přes již zmíněný neodym, dysprosium, indium, telur, galium). Výroba jednoho si konkuruje o materiál s druhým. Můžete buď budovat flotilu elektromobilů anebo zdroje čisté energie. Ale ne současně, stejně dynamicky. S velmi jasným limitem jejich dostupnosti a neobnovitelnosti.

Těžba a zpracování potřebného materiálu k výrobě elektromobilů klade velmi výrazné břemeno emisní zátěže, předcházející jejich vzniku. Kdy se zátěž vlastním bezuhlíkovým provozem smyje, za ideálního předpokladu čistých zdrojů energie? Když budeme porovnávat obyčejný dieselový Golf a elektro-Golf, tak po 125 000 najetých kilometrech.

Elektromobil se tak stane „eko“ zhruba po šesti letech běžného provozu. Pokud tedy bude krmený jen čistou energií. Zhruba v době, kdy bude zakrátko potřeba znovu vyměnit jeho baterii . A tím se celý ten cyklus těžby a spotřeby spustí nanovo.

Zdá se, že elektromobilita nebude tou nejsnazší a nejpřímější cestou, jak ušetřit životní prostředí a emise.

