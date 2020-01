Emise skleníkových plynů v Německu loni klesly o sedm procent

Jan Šimůnek 8.1.2020 09:36

1. "Vyrobená" energie z OZE by měla být očištěna o tu, která byla "puštěna do země", protože pro ni nebylo sebemenší využití.

2. Bylo by třeba zhodnotit uhlíkovou stopu výrob, které byly přesunuty z Německa do jiných zemí (hlavně 3. světa).

Pokud se tyto věci neudělají, je to jen propagandistický blábol (jako ostatně celá klimatologie).

