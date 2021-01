Emisní limity šlapou na paty centrálnímu zásobování teplem. Plynárenský svaz nabízí pomoc

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | TunedIn by Westend61 / Shutterstock Většina tepláren stále využívá uhlí. To se bude muset změnit. Ilustrační snímek.

Malé uhelné teplárny se v dohledné době budou muset rozmyslet, jak se splní přísné emisní limity. A Český plynárenský svaz jim nabízí možnost přezbrojit na zemní plyn. Majitelé a provozovatelé tepláren naleznou na webu plynoveteplarny.cz návod, jak postupovat, aby splnili přísné emisní limity a vyplatilo se jim i po roce 2023 zajišťovat centrální zásobování obyvatelstva teplem. Informuje o tom Český plynárenský svaz (ČPS).

„Zejména pro menší teplárny je doslova za minutu dvanáct. Aby stihly přechod na ekologičtější zdroje energie, musí začít jednat," tvrdí Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS. Nový web pomůže zájemcům získat potřebné kontakty a informace. "Třeba takové, že zbývají pouhé dva týdny pro předložení projektových záměrů na získání podpory z prostředků Modernizačního fondu,“ říká Kováčovská.

„Cenný je i přehled informací z našeho semináře, na kterém ministr průmyslu a obchodu Havlíček přislíbil teplárnám investiční i provozní podporu z různých fondů ve výši téměř 45 miliard korun,“ dodává.

Web plynoveteplarny.cz je určen zastupitelům měst a obcí, majitelům či manažerům tepláren a energetickým specialistům. Shrnuje argumenty pro využívání zemního plynu, informuje o dotacích, ekonomice, ekologii či bezpečnosti provozu. Popisuje rovněž správný postup a náležitosti přechodu teplárny na zemní plyn a nabízí informace týkající se jeho obchodování a skladování.

Takzvaná Zelená dohoda pro Evropu předjímá snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % oproti roku 1990. Podle studie mezinárodní poradenské firmy McKinsey z října loňského roku by měla více než polovinu objemu tohoto poklesu emisí zajistit právě změna zdrojů v sektoru energetiky a teplárenství. Zatímco nyní využívají teplárny v České republice k výrobě zemní plyn zhruba z jedné čtvrtiny a více než 60 % tepla vyrábějí z uhlí, během několika let by se měl podíl zemního plynu nejméně zdvojnásobit. Modernizace teplárenských soustav by měla v kombinaci se zemním plynem a technologií kogenerace přispět v budoucnosti mimo jiné k vyrovnávání výkyvů dodávek elektřiny z obnovitelných zdrojů.

