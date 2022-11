Energetická krize nás musí pohnout ke změně ohledně klimatu, řekla šéfka Evropské komise

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Energetická krize, kterou Evropa zažívá po ruské invazi na Ukrajinu, musí být v boji proti změnám klimatu cestou k systémové změně ohledně zdrojů energie. Na klimatické konferenci OSN to řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ve svém projevu také naléhala, aby bohaté státy poskytly pomoc chudším zemím, které se s dopady klimatických změn těžce potýkají.

"Globální krize kolem fosilních paliv musí přinést zvrat. Takže se nevydávejme cestou do pekel, ale pojďme si zasloužit lístek do nebe," řekla šéfka komise s odkazem na pondělní burcující projev generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, který řekl, že svět se kvůli rostoucím emisím řítí do "klimatického pekla".

Jedním z nejdůležitějších úkolů podle ní je, aby bohaté státy s dostatkem finančních prostředků podpořily ty chudší. "Evropský tým zvyšuje úsilí... navzdory covidu, navzdory ruské válce," uvedla von der Leyenová. Loni podle ní sedmadvacítka poskytla rozvojovým zemím na boj s klimatickými změnami 23 miliard eur (560 miliard Kč).

reklama