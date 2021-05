EU a Japonsko chtějí posílit společný boj proti změnám klimatu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Arto Marttinen / Unsplash EU a Japonsko byly mezi prvními velkými znečišťovateli ovzduší, kteří se zavázali k dosažení takzvané klimatické neutrality do poloviny století.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Evropská unie bude s Japonskem blíže spolupracovat v boji proti klimatickým změnám, k němuž chtějí obě strany svou aktivitou inspirovat i další země. Unie a její východoasijský partner hodlají také více spojit síly proti pandemii covidu-19 a společně přispět k tomu, aby letos bylo naočkováno 30 procent lidí na světě. Prohlásili to dnes šéfové unijních institucí po videokonferenci s japonským premiérem Jošihidem Sugou. Společně rovněž podpořili červencové konání olympiády v Tokiu, navzdory obavám tamních obyvatel ze současného vývoje nákazy v zemi.

Japonsko je pro Evropskou unii spolu s Jižní Koreou nejdůležitějším partnerem v oblasti východní Asie, jejíž globální význam v poslední době trvale roste spolu s narůstajícím vlivem Číny. Dnešní videosummit byl již 27. vrcholným jednáním obou stran a navázal na předloňskou schůzku v Bruselu. Obě strany potvrdily zájem dlouhodobě spolupracovat v řadě témat, z nichž mezi ta klíčová řadí ekologii.

EU a Japonsko byly mezi prvními velkými znečišťovateli ovzduší, kteří se zavázali k dosažení takzvané klimatické neutrality do poloviny století. V té době podle tohoto cíle nebudou produkovat žádné emise skleníkových plynů nebo je "vynulují" například výsadbou nových stromů.

"Chceme na tomto tématu spolupracovat mnohem blíže... Chceme inspirovat další, aby se připojili," prohlásila po jednání předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Obě strany dnes podepsaly vytvoření "zelené aliance", která má za cíl rozšířit klimatickou spolupráci v řadě bodů. Podle von der Leyenové by mezi těmi nejzajímavějšími mohla být podpora financování ekologických projektů, zavádění uhlíkových cel a poplatků či rozvoj čistých zdrojů energie. EU také plánuje ve druhé polovině roku podepsat s Japonskem memorandum o spolupráci při rozvoji potenciálu vodíku jako zdroje energie.

Společný potenciál vidí také v rozšíření produkce vakcín proti covidu-19, kterých by jako vyspělé země chtěly postupně čím dál více poskytovat do programu COVAX zajišťujícího očkovací látky pro chudší státy. "Doufáme, že tyto snahy zajistí dostatek zdrojů, aby bylo možné naočkovat do konce tohoto roku 30 procent světové populace," uvedl po jednání šéf unijních summitů Charles Michel.

V samotném Japonsku však očkování zatím postupuje pomalu a země se potýká s novou vlnou nákazy. Koncem července má přitom Tokio uspořádat odloženou letní olympiádu, jejíž konání podle průzkumů většina Japonců s ohledem na situaci odmítá. Lídři EU ve společném prohlášení se Sugou uspořádání her podpořili.

"Řekl nám, že je v kontaktu s příslušnými úřady své země, které podnikají všechna potřebná opatření," prohlásil Michel. Von der Leyenová zdůraznila, že Japonsko již obdrželo či ještě dostane na 100 milionů dávek vakcín vyrobených v EU.

reklama