EU chce zpřísnit svůj plán na ochranu klimatu, uvedli v Egyptě její činitelé

Foto | European Parliament / Flickr Místopředseda Evropské komise odpovědný za klimatickou politiku Frans Timmermans

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Evropská unie plánuje zpřísnit svůj cíl pro snižování emisí v rámci pařížské dohody o klimatu. Na summitu COP27 v Egyptě to řekl místopředseda Evropské komise (EK) odpovědný za klimatickou politiku Frans Timmermans. Tiskové konference o vyjednáváních za EU se zúčastnil i český ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL), který uvedl, že je třeba urychlit mezinárodní úsilí o zmírnění škodlivých dopadů změny klimatu.

Doposud EU plánovala snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 procent ve srovnání s rokem 1990, a do roku 2050 je eliminovat. V současnosti ale usiluje o úsporu nejméně 57 procent, oznámil Timmermans v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch podle agentury DPA.

Členské země a zákonodárci jednají o legislativě, která má těchto cílů dosáhnout, a podle Timmermanse by měla být hotová do konce roku. Nejprve je třeba schválit příslušné legislativní návrhy z evropského klimatického balíčku Fit for 55, z nějž už byly předběžně schváleny tři z pěti klíčových oblastí, například zpřísnění emisi u osobních aut a dodávek. Dodal, že blok poté plánuje svůj cíl aktualizovat před klimatickým summitem OSN, který se bude konat příští rok.

"Bez ohledu na to, z jaké země nebo regionu pocházíme, jsme už teď v každodenním životě konfrontováni se škodlivými dopady změny klimatu. Vědecké poznatky říkají, že situace je naléhavá a že musíme konat hned," uvedl Jurečka podle tiskového prohlášení zaslaného ČTK. "Přestože jsme společně přijali řadu opatření, stále nejsou dostatečná a v mnoha oblastech přetrvává vážný nedostatek ambicí. V této nelehké práci proto musíme vytrvat a urychlit mezinárodní úsilí o zmírnění škodlivých dopadů na klima a posílení adaptace na změnu klimatu,“ dodal.

Podle Jurečky musí ministři během závěrečných dnů klimatické konference navázat na tvrdou práci vyjednávačů a zopakovat úspěch z loňské konference v Glasgow novým úspěchem ze Šarm aš-Šajchu. Dodal, že jen tak je možné udržet pařížské cíle "živé a reálné".

reklama