EU musí víc podporovat elektromobilitu, aby mohla konkurovat Číně, uvádí studie

Svatá Prostoto 17.10.2022 14:01

Já myslím, že je potřeba si otevřeně přiznat, že Evropa cenově dostupná auta ... což je v našich podmínkách momentálně tak do 400-500 tis. prostě vyrobit neumí. A dokud to umět nebude, tak se holt evropská auta moc prodávat nebudou.



Takže jsou tři možnosti, buď se to evropské automobilky naučí, nebo se to naučí někdo jiný ... a je otázkou, zda je to vůbec možná, tady i jinde ... a nebo bude Evropa před dvojí volbou. Vzít zpátky na milost spalovací motor, nebo se prostě smířit s tím, že si valná část lidí nebude moci automobil dovolit.

Že se s tím smíří "Brusel", o tom nemám pochyb ... zejména s jejich platy:-) ... zda se s tím smíří občané ... to už bude zajímavější.





