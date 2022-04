pavel peregrin 19.4.2022 14:34 Reaguje na Aleš Nebáznivý

To by měli. A také by se měli chlapsky postavit k bombardování Jugoslávie, vytvoření naprosto nelegitimního státu Kosovo, dále vysvětlit, jak to bylo s neexistujícími zbraněmi hromadného ničení v Iráku, dále Lybii, s nepravidelnou armádou ISIL USA v Sýrii atd. Je toho hodně, na co by měli odpovědět, mám rád stejný metr pro každého.

