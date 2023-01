Eurobarometr: Obyvatele EU trápí změna klimatu v průměru více než lidi v Česku

Lukas B. 12.1.2023 18:30

možná je to efekt doznívajícího úplně špatně pojatého tradičního českého školství plného memorování, drilu a známkování, kdy má (měl?) absolvent základního školství aspoň matný pojem o platnosti a neodhlasovatelnosti fyzikálních zákonů.

nebo to může být důsledek toho, že nemáme moře, a naše sepětí s přírodou je jaksi slabší než u národů, které mají moře a jejich ekonomika závisí na námořní dopravě a rybolovu.

nebo to může být tím, že jsme tradičně dílnou (montovnou) evropy a tuzemská ekonomika není ani trochu odvislá od výkonu zemědělství a rybolovu.



anebo jsme hlupáci. nedá se to vyloučit, žánop.

