Evropská komise považuje český plán zemědělských dotací za málo ekologicky ambiciózní

Svatá Prostoto 2.5.2022 14:34 Reaguje na Anyr

No, na jednu strany přehnaný negativismus škodí, na straně druhé je nutno poctivě říci, že ta kritika je často opodstatněná a mnohé kroky, které EU i některé její členské země činí, jsou slušně na palici.



Ale jestli vám přijde lepší se vším nadšeně souhlasit bez ohledu na to, co je to za ptákovinu ... já vám to rozmlouvat nebudu. Ale s dovolením se nepřipojím.

Odpovědět