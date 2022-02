Evropské banky stále poskytují miliardy USD na rozšíření těžby ropy a plynu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Rrraum / Shutterstock.com

Evropské banky nadále poskytují miliardy dolarů na financování rozšíření těžby ropy a zemního plynu, přestože Mezinárodní agentura pro energii (IEA) vydala pokyn, aby se v zájmu zpomalení globálního oteplování nové projekty nezačínaly. Loni poskytlo 25 předních bank v regionu energetickým společnostem, které plánují rozšířit těžbu, celkem 55 miliard USD (1,2 bilionu Kč). Vyplývá to ze zprávy neziskové organizace ShareAction, která se zabývá odpovědným investováním.

Loňská částka klesla ze 106 miliard USD vypůjčených v roce 2020 a z 83 miliard USD z roku předchozího. Je ale větší než v letech 2018 a 2017, kdy banky poskytly 49 miliard, respektive 50 miliard USD.

IEA loni v květnu uvedla, že pokud má svět do roku 2050 dosáhnout takzvané uhlíkové neutrality, neměl by už více investovat do nových ropných a plynových polí. Jedině tak podle agentury bude padesátiprocentní pravděpodobnost, že se tempo globálního oteplování zmírní na 1,5 stupně Celsia nad předindustriální průměr, připomíná agentura Reuters.

Financování projektů pokračuje, přestože 24 bank se zavázalo dekarbonizovat svá úvěrová portfolia. Mezi největší poskytovatele financí loni patřily banky HSBC, Barclays, BNP Paribas a Deutche Bank.

