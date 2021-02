Evropský parlament chce, aby lidé dostali právo na opravu výrobků

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Andrey_Popov / Shutterstock Brusel tak chce co nejvíce omezit produkci odpadů ze všech typů výrobků a jejich obalů, od elektroniky přes stavebnictví po textil.

Zákazníci v zemích Evropské unie by měli dostat právo na opravu zakoupených výrobků v rámci jasně definované doby jejich životnosti, shodli se během končícího plenárního zasedání poslanci Evropského parlamentu. Unie má podle nich zároveň závaznými pravidly přimět výrobce, aby se ve snaze prodat co nejvíce produktů nesnažili jejich životnost uměle zkracovat. Evropský blok má stanovit k roku 2030 závazné cíle pro recyklaci výrobků a obalů, uvedli.

Europoslanci reagovali na loňskou iniciativu Evropské komise, která přišla s takzvaným akčním plánem pro oběhové hospodářství. Brusel tak chce co nejvíce omezit produkci odpadů ze všech typů výrobků a jejich obalů, od elektroniky přes stavebnictví po textil. Recyklované materiály tvoří podle statistik EK v současnosti okolo 12 procent zdrojů používaných výrobci v EU, což chce komise i EP zásadně změnit.

EP ve své zprávě schválené ve středu jasnou většinou hlasů vyzval komisi k rychlému stanovení závazných cílů, které by na konci tohoto desetiletí vedly ke zvýšení podílu recyklovaných materiálů a zároveň snížily využívání přírodních surovin.

"Jde hlavně o to, abychom využívali méně přírodních zdrojů," prohlásil zpravodaj schváleného návrhu Jan Huitema z liberální frakce EP.

Komise by podle europoslanců také měla stanovit jasná kritéria pro "ekodesign" výrobků. Telefony, domácí spotřebiče, dětské hračky i další produkty by měly být co nejsnáze opravitelné a co nejvíce jejich částí recyklovatelných. Poslanci chtějí, aby unijní exekutiva přišla s normou, která by výslovně zakazovala výrobcům snažit se pomocí softwarových či jiných úprav o to, aby spotřebiče přestaly fungovat nebo byly zastaralé krátce po skončení záruky.

Všechny výrobky by rovněž měly být opatřeny digitálním štítkem obsahujícím informace, jak je opravit či jakou mají ekologickou stopu.

"Plán je dostatečně komplexní a zároveň uskutečnitelný. Pokud se chceme postarat o to, že naše planeta bude místo k životu i pro naše děti, musíme méně plýtvat jídlem, recyklovat více obalů a snížit odpady ve stavebnictví," komentoval schválený návrh místopředseda EP Marcel Kolaja z frakce zelených, která volá po co nejpřísnějších limitech pro recyklaci.

Plán předložený loni komisí je součástí Zelené dohody pro Evropu, s jejíž pomocí chce šéfka EK Ursula von der Leyenová přizpůsobit evropské hospodářství přísným klimatickým cílům.

