Evropský parlament přijal zmírněná pravidla pro obnovu přírody v EU

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | CreativeNature R.Zwerver / Shutterstock Springendal, vodní nádrž v Nizozemí chráněná Naturou 2000

Evropský parlament dnes po nezvykle vyrovnaném hlasování přijal normu o obnově přírody, která je považována za nejdůležitější unijní pravidla pro ochranu přírodních druhů. Nařízení má zajistit, aby členské země do roku 2030 zavedly opatření k obnově přírody na pětině stanovených území dotčených lidskou činností. Návrh, do něhož se zejména po tlaku zemědělců dostala řada výjimek, nepodpořila nejsilnější lidovecká frakce v EP.

Pro nařízení dnes hlasovalo 329 poslanců, proti jich bylo 275, zdrželo se 24. U většiny schvalovaných norem přitom bývá po předjednání ve výborech podpora daleko výraznější.

Podle schváleného kompromisu by do roku 2050 měly být obnoveny všechny přírodní systémy, které to potřebují. Prioritu by měla mít území, jež se nacházejí v chráněných oblastech Natura 2000. Členské státy budou mít povinnost vypracovat plány, jak stanovených cílů dosáhnout.

Návrh odmítli evropští lidovci, podle nichž přinese neúměrnou zátěž pro zemědělce. Do textu se během vyjednávání EP s unijními zeměmi dostala řada výjimek či "nouzová brzda", která ve výjimečných případech zastaví platnost některých opatření.

Podle poslanců, kteří novinku podporují, tak bylo nařízení velmi oslabeno, stále však bude přínosem pro obnovu biodiverzity, například pro záchranu tenčících se populací včel.

