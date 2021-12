Exministr Brabec: Ukončení vytápění budov plynem do roku 2040 je nereálné

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) míní, že postupné ukončení vytápění budov plynem do roku 2040, jak minulý týden navrhla Evropská komise, nebude reálné. K budoucímu energetickému mixu Česka uvedl, že v horizontu roku 2040 ho bude "rozhodně" z více než poloviny tvořit jádro a možná až třicetiprocentní podíl obnovitelných zdrojů.

Návrh na postupné ukončení vytápění budov plynem Brabec označil za nesmysl. Komise počítá i s ukončením využívání dalších fosilních paliv. O tomto a dalších návrzích budou příští rok vyjednávat členské státy EU s Evropským parlamentem.

"Rozjeli jsme úspěšný projekt kotlíkových dotací, vyměnili na 100 000 kotlů v Česku a hodně to pomohlo. Ministerstvo získalo peníze na výměnu dalších 150 000 kotlů. A lidem, kteří si pořídili plynový kotel, pak někdo řekne - no vy tam nebudete moci topit?" poznamenal exministr. Dodal, že tepelné čerpadlo není možné využít všude a stojí výrazně víc. "A také na to potřebujete elektrickou energii. Další možnost je biomasa - ale dřevo nebude levné, v příštích letech určitě ne. To, co nám kůrovec sežral, nás zatíží na desítky let," míní Brabec.

"Museli jsme Evropskou komisi velmi přesvědčovat, aby dotačně podpořila plyn v kotlíkových dotacích," podotkl exministr. "Ale argumentovali jsme to i tím ekonomickým aspektem, neboť máme v republice mnoho rodinných domů, které mají velmi omezené možnosti," doplnil s tím, že ačkoliv komise v roce 2014 kotlíkovým dotacím nevěřila, nakonec je uznala jako dobře fungující projekt. "Ale byl úspěšný proto, že lidé si prostě mohli vybrat, z nějaké škály, byť nebyla široká. Ale zůstaly tam plyn, kondenzace, tepelná čerpadla a biomasa," uvedl Brabec. "Představa, že to někdo přestane dotovat – to je rozhodnutí Evropy, s kterým nesouhlasím, ale chápu, že řeknou: 'Jsou to evropské peníze a my si rozhodneme'," řekl Brabec. "Stejně jsou kotlíkové dotace do roku 2027. I kdyby to ukončili, věřím, že si to do té doby všichni vymění. Ale co si nedovedu představit je, že by někdo řekl, že se od nějaké doby nebudou moci vytápět rodinné domy zemním plynem," shrnul exministr.

K vývoji energetického mixu Česka Brabec řekl, že v horizontu roku 2040 bude zřejmě kolem 50 procent tvořit jaderná energetika. "K tomu určitě budeme směřovat. Je možné, že to nakonec nebude jen o dostavbě Dukovan, že dojde i na rozhodnutí k dostavbě Temelína. A v tu chvíli by to mohlo být přes polovinu," míní exministr. Podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE), s rozvojem potřebné techniky, by pak podle něj mohl vystoupat až k 30 procentům. Kolem 15 procent by měl tvořit plyn, zbytek biomasa, energetické využití spalování odpadů a menší zdroje. Podíl OZE na hrubé konečné spotřebě energií je podle posledních dat přes 16 procent.

Brabec znovu řekl, že Česko jako průmyslová země, bez moře, se nemůže spolehnout na převahu obnovitelných zdrojů, pro fotovoltaiku je tu však velký potenciál. "Na rodinných i bytových domech, na halách. Budou tady komunitní projekty obcí, to nemusí být jen fotovoltaika, ale i malé větrné elektrárny - nyní pilotní projekty," uzavřel Brabec s tím, že největší výzvou pro OZE je nicméně v současnosti vývoj vhodné technologie akumulace energie pro pozdější využití.

